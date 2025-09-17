Kalendarz ekonomiczny: wszystkie oczy na Fed (17.09.2025)

Dzisiejszy kalendarz ekonomiczny wydaje się pękać w szwach, jednak dla większości rynku istnieje tylko jedno wydarzenie – decyzja Fed ws. stóp procentowych.

Rynek już od tygodni jest niemal przekonany wobec cięcia o 25 pb, dlatego też pierwsze skrzypce zagra dziś narracja Jerome’a Powella, który nastroi oczekiwania inwestorów wobec dalszego luzowania monetarnego w USA. Co ciekawe, niespodziewane cięcie o 50 pb mogłoby mieć paradoksalnie jastrzębi wydźwięk, zwłaszcza jeśli język Powella wskazywałby na pojedyncze dostosowanie “na zaś”, aby dalej nawigować po trudnym bilansie ryzyk.

Fed nie będzie jednak jedynym akcentem tematów dot. bankowości centralnej. Decyzję ws. stóp procentowych podejmie również Bank Kanady, który zmaga się aktualnie z nieszkodliwą inflacją i wyjątkowo słabym rynkiem pracy. Wciąż przytłumioną zmienność na rynku walutowym czy akcyjnym powinny również rozgrzać zaplanowany na dzisiaj odczyt inflacji w Strefie Euro oraz dane z amerykańskiego rynku nieruchomości. Na rynku surowców echem odbije się z kolei raport EIA.

Kalendarz ekonomiczny na dziś:

08:00, Wielka Brytania - dane o inflacji za sierpień:

Wskaźnik CPI: aktualny 3,8% r/r; prognoza 3,8% r/r; poprzednio 3,8% r/r;

Wskaźnik CPI: aktualny 0,3% m/m; prognoza 0,3% m/m; poprzednio 0,1% m/m;

09:30, Strefa Euro - Przemówienie prezeski EBC, Lagarde

11:00, Strefa Euro - dane o inflacji za sierpień:

Wskaźnik CPI: prognoza 2,1% r/r; poprzednio 2,0% r/r;

Wskaźnik CPI: prognoza 0,2% m/m; poprzednio 0,0% m/m;

Bazowy wskaźnik CPI: prognoza 2,3% r/r; poprzednio 2,3% r/r;

Bazowy wskaźnik CPI: prognoza 0,3% m/m; poprzednio -0,2% m/m;

Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności: prognoza 2,3% r/r; poprzednio 2,4% r/r;

Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności: prognoza 0,3% m/m; poprzednio -0,1% m/m;

14:30, Stany Zjednoczone - sektor nieruchomości i budownictwa za sierpień:

Rozpoczęte budowy domów: poprzednio 5,2% m/m;

Pozwolenia na budowę: poprzednio -2,2% m/m;

14:30, Kanada - Zakupy zagranicznych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków za lipiec:

poprzednio 9,040B;

15:45, Kanada - Oświadczenie BoC

15:45, Kanada - Decyzja w sprawie stóp procentowych:

prognoza 2,50%; poprzednio 2,75%;

16:30, Kanada - Konferencja prasowa BK

16:30, Stany Zjednoczone - raport EIA:

Zapasy benzyny: poprzednio 1,458M;

Zapasy oleju opałowego: poprzednio 0,266M;

Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (t/t): poprzednio 0,6%;

Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (t/t): poprzednio -0,051M;

Import ropy naftowej: poprzednio 0,668M;

Zapasy ropy naftowej: prognoza 1,400M; poprzednio 3,939M;

Produkcja paliw destylowanych: poprzednio -0,024M;

Tygodniowe ceny destylatów wg EIA: poprzednio 4,715M;

Produkcja benzyny: poprzednio -0,285M;

Inwentarze ropy naftowej w Cushing: poprzednio -0,365M;

17:30, Stany Zjednoczone - dane PKB:

Model PKBteraz FED Atlanty (Q3): prognoza 3,4%; poprzednio 3,4%;

19:00, Niemcy - Przemówienie prezesa niemieckiego Buba, Nagela

20:00, Stany Zjednoczone - Prognozy ekonomiczne FOMC

20:00, Stany Zjednoczone - Oświadczenie FOMC

20:00, Stany Zjednoczone - Decyzja w sprawie stóp procentowych za grudzień:

prognoza 4,25%; poprzednio 4,50%;

20:30, Stany Zjednoczone - Konferencja prasowa Jerome’a Powella