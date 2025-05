PILNE: Dezinflacja w Polsce nabiera tempa; odczyt CPI niższy od oczekiwań 💡

10:00, Polska - dane o inflacji za kwiecień:

Rok do roku. Obecnie: 4,2% r/r. Prognoza: 4,3% r/r. Poprzednio: 4,9% r/r.

Jest to najniższy odczyt inflacji od lipca 2024 i znaczący krok do ściągnięcia jej do celu 2,5%. Dane te zwiększają szanse, na obniżki stóp procentowych w Polsce, stąd też wzrost kursu pary USDPLN po odczycie danych.

Źródło: GUS