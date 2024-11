PILNE: Dolar lekko reaguje po danych o bilansie handlowym USA

14:30, Stany Zjednoczone - bilans handlowy za wrzesień:

Bilans handlowy: aktualny -84,4 vs prognoza -83,80B; poprzednio -70,40B;

Import: aktualny 352,31B vs poprzednio 342,20B;

Eksport: aktualny 267,95B vs poprzednio 271,80B;



Deficyt handlowy USA we wrześniu wyniósł 84,4 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 13,6 miliarda dolarów w porównaniu do sierpnia. Eksport zmniejszył się do 267,95 miliarda dolarów, podczas gdy import wzrósł do 352,31 miliarda dolarów. W skali roku deficyt wzrósł o 11,8%, przy wzroście eksportu o 3,7% i importu o 5,3%.

Na parze EURUSD widoczna była zmienność. W pierwszej chwili dolar umacniał się jednak obecnie osłabia się w stosunku do EUR. Źródło: xStation