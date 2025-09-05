PILNE: Dolar mocno traci po zaskakująco niższych danych NFP z USA

14:30 – USA: Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym

Obecnie: +22,000. Prognoza: +75,000 (wcześniej +73,000)

USA: Stopa bezrobocia (sierpień)

Obecnie: 4,3%. Prognoza: 4,3% (wcześniej 4,2%).

Poprzednie dane zostały skorygowane: czerwiec do -13 tys. (z +14 tys.), a lipiec do +79 tys. (z +73 tys.), co oznacza, że zatrudnienie w czerwcu i lipcu było o 21 tys. niższe niż wcześniej podawano.

Dane o wynagrodzeniach wypadły zgodnie z oczekiwaniami. W ujęciu miesięcznym dynamika wzrostu wyniosła 0,3% (miesiąc temu było to też 0,3%). Odczyt roczny wyniósł 3,7% wobec wcześniejszego 3,9%.

Zaskoczenie tak niskim odczytem wyraźnie odbiło się na notowaniach dolara amerykańskiego, który niemal natychmiastowo na parze EURUSD osłabił się o blisko 0,4%. Dzieje się tak, ponieważ dane te już niemal nie dają żadnych złudzeń co do tego, czy FED obniży stopy procentowe we wrześniu. Prawdopodobieństwo realizacji takiego scenariusza wynosi obecnie 99%.