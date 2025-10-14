EURUSD wyżej po przemowie Powella 💶📈

Najważniejsze wnioski Powell wskazał na pogarszający się rynek pracy

Ryzyko inflacji oraz ceł pozostaje realne

Nie ma polityki bez ryzyka — mówi Powell

zacieśniający się rynek pracy i pogarszające się perspektywy biznesowe, podkreślając, że w takich warunkach uzasadnione jest przejście na bardziej "neutralne" stanowisko w polityce monetarnej, aby uniknąć niepotrzebnych napięć w gospodarce i systemie finansowym. Powell zauważył, że obecnie "nie ma polityki wolnej od ryzyka" – raczej istnieje szereg możliwych scenariuszy, których prawdopodobieństwo zmienia się w zależności od napływających danych i sygnałów z gospodarki. Dodał również, że pomimo zauważalnej presji na rynku pracy, ryzyko utrzymującej się inflacji oraz wpływ ceł i opłat handlowych na ceny pozostają realnym wyzwaniem dla polityki monetarnej. Przewodniczący Fed, Jerome Powell, w swoim wystąpieniu 14 października wskazał na, podkreślając, że w takich warunkach uzasadnione jest przejście na, aby uniknąć niepotrzebnych napięć w gospodarce i systemie finansowym. Powell zauważył, że obecnie– raczej istnieje szereg możliwych scenariuszy, których prawdopodobieństwo zmienia się w zależności od napływających danych i sygnałów z gospodarki. Dodał również, że pomimo zauważalnej presji na rynku pracy, ryzyko utrzymującej się inflacji oraz wpływ ceł i opłat handlowych na ceny pozostają realnym wyzwaniem dla polityki monetarnej. W wystąpieniu Jerome'a Powella usłyszano również następujące punkty: Przyszły kierunek polityki monetarnej kształtowany jest przez dane i oceny ryzyka.

Przed zamknięciem rządu USA dane wskazywały, że wzrost gospodarczy może być silniejszy niż przewidywano.

Obecnie nie ma całkowicie "wolnego od ryzyka" podejścia do polityki monetarnej.

Dostępne dane sugerują, że obecny stan gospodarki jest podobny do tego z września.

Nastąpił wzrost ryzyk dla amerykańskiego rynku pracy.

Rosnące ryzyka dla rynku pracy uzasadniały obniżkę stóp procentowych we wrześniu.

Istniejące dane wskazują, że cła przyczyniają się do zwiększonej presji cenowej.

Najnowsze dane sugerują środowisko zatrudnienia charakteryzujące się niskim poziomem zatrudnienia i zwolnieniami.

Amerykański bank centralny ma dostęp do dodatkowych źródeł danych poza tymi dostarczanymi przez rząd.

Koniec kurczenia się bilansu może nastąpić "w nadchodzących miesiącach".

Istnieją oznaki, że niektóre segmenty rynków pieniężnych doświadczają bardziej zacieśnionych warunków.

Istnieje przestrzeń dla Rezerwy Federalnej do większej "elastyczności" w zakresie wielkości jej bilansu.

Obecny zestaw narzędzi polityki Rezerwy Federalnej działa skutecznie.

Usunięcie zdolności Rezerwy Federalnej do płacenia odsetek znacznie skomplikowałoby kontrolę stóp procentowych.

Straty poniesione przez Rezerwę Federalną nie wpływają na politykę monetarną, a zyski ostatecznie mają powrócić.

Urzędnicy Rezerwy Federalnej będą dyskutować nad składem bilansu.

Rezerwa Federalna nadal dąży do bilansu składającego się wyłącznie z papierów skarbowych w długim okresie.

Zatrzymanie ekspansji bilansu wcześniej miałoby minimalny wpływ.

Bilans pozostaje kluczowym narzędziem polityki monetarnej. Wystąpienie Powella miało zrównoważony ton, ale rynki odebrały je jako gołębie. Skupienie się na sytuacji na rynku pracy i rosnących ryzykach w środowisku gospodarczym może sugerować, że Fed obecnie bardziej martwi się o kondycję gospodarki niż o samą inflację. Ten nacisk jest interpretowany jako sygnał, że władze monetarne mogą być skłonne do szybszych obniżek stóp procentowych. Kontrakty na główne indeksy amerykańskie rosną po wystąpieniu szefa Fed, a dolar słabnie. EURUSD (H1) Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.