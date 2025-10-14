PILNE: Bilans towarowy Polski poniżej oczekiwań! 📉

Najważniejsze wnioski Bilans towarowy na minusie, poniżej oczekiwań

Saldo Obrotów bieżących na minusie, poniżej oczekiwań.

14:00 - Bilans towarowy za wrzesień: -2147mn (Poprzedni: -1265mn) 14:00 - Saldo obrotów bieżących za wrzesień: -3087mn (Oczekiwany -1300mn, Poprzedni -1335mn) Najnowsze dane o saldzie obrotów bieżących oraz bilansie handlowym okazały się słabsze od oczekiwań, wskazując na pogorszenie zewnętrznej równowagi polskiej gospodarki. Ujemne saldo sugeruje, że import rośnie szybciej niż eksport, co może wynikać z silnego popytu wewnętrznego przy jednoczesnym spowolnieniu zamówień z zagranicy, zwłaszcza z Niemiec. Taki obraz może osłabiać fundamenty złotego i zwiększać wrażliwość Polski na odpływ kapitału zagranicznego, szczególnie w otoczeniu wysokiej niepewności geopolitycznej i coraz luźniejszej polityki NBP. Odczyt ten jednak nie jest traktowany przez inwestorów na polskim parkiecie jako impuls cenowy.

