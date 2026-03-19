PILNE: EBC utzymuje aktualny poziom stóp procentowych w obliczu eskalacji napięć w Zatoce perskiej!

Decyzja ws. stóp procentowych
- Stopa refinansowa: aktualny poziom stóp 2,15% (prognoza 2,15%, poprzednio 2,15%)
- Stopa depozytowa: aktualny poziom stóp 2% (prognoza 2%, poprzednio 2%)
Europejski Bank Centralny zdecydował się utrzymać stopy procentowe bez zmian, pozostawiając stopę depozytową na poziomie 2%, jednocześnie analizując wpływ wojny w Iranie na inflację i sytuację gospodarczą strefy euro. W komunikacie bank przyjął bardziej zdecydowaną i ostrzejszą tonację, zaznaczając, że konflikt w regionie Bliskiego Wschodu zwiększa niepewność i stwarza ryzyko zarówno przyspieszenia inflacji, jak i spowolnienia wzrostu gospodarczego.
Nowa kwartalna prognoza EBC wskazuje na szybszy wzrost cen i wolniejszy rozwój gospodarczy, a dodatkowa analiza scenariuszy pokazuje, że przedłużające się zakłócenia w dostawach ropy i gazu mogą sprawić, że inflacja przewyższy, a wzrost gospodarczy pozostanie poniżej podstawowych prognoz. Jeśli ceny ropy Brent utrzymają się w okolicach 100 dolarów za baryłkę, a gaz pozostanie drogi przez dłuższy czas, inflacja w Europie w 2026 roku może przekroczyć 3%, a w niektórych scenariuszach nawet 4%.
EBC podkreśla, że dalsza polityka pieniężna będzie uzależniona od napływających danych, a mechanizm przekazywania decyzji monetarnych na gospodarkę pozostaje efektywny. Bank zapewnia, że jest zdecydowany utrzymać inflację w pobliżu celu i dobrze przygotowany na zarządzanie bieżącą niepewnością. Długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostają stabilne.
Rynki finansowe reagują na eskalację konfliktu, zwłaszcza w sektorze energetycznym, co jednocześnie podnosi presję inflacyjną i obniża prognozy wzrostu gospodarczego. Inne duże banki centralne, w tym Bank Anglii i Bank Japonii, podobnie jak Rezerwa Federalna w USA, również utrzymują stopy na dotychczasowym poziomie, przyjmując strategię „czekania i obserwacji”.
Źródło: xStation5
