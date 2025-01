PILNE: EURUSD odwraca wczesne zyski po komunikacie Trumpa 🚨

Trump zaprzecza, 偶e ograniczy swoj膮 polityk臋 celn膮. W reakcji na te informacje EUR odwraca wczesne zyski wzgl臋dem USD.

"Artyku艂 w Washington Post, cytuj膮cy tak zwane anonimowe 藕r贸d艂a, kt贸re nie istniej膮, b艂臋dnie stwierdza, 偶e moja polityka taryfowa zostanie ograniczona. To nieprawda. Washington Post wie, 偶e to nieprawda. To tylko kolejny przyk艂ad Fake News" - poda艂 Trump.

