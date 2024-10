PILNE: FED obniża stopy o 50 punktów bazowych; dolar traci❗

Rezerwa Federalna zdecydowała się obniżyć stopy procentowe o 50 punktów bazowych, co nie jest zgodne z przewidywaniami większości analityków ankietowanych przez agencję Bloomberg i może uchodzić za nieco bardziej "gołębie" w stosunku do rynku pieniężnego, który jeszcze przed decyzją wskazywał na blisko 61% prawdopodobieństwo obniżki o 50 punktów bazowych. Jak wynika z wykresu kropkowego, 11 bankierów głosowało za obniżką o 50pb, a tylko jeden bankier głosował przeciwko tej decyzji.

W ujęciu ogólnym FED wypada wyraźnie gołębie, stąd reakcja spadkowa na USD oraz umiarkowane wzrosty na Wall Street (szczególnie duże wzrosty występują na Russell 2000). Co jednak warto pamiętać, to w oczach wielu inwestorów obniżka o 50 punktów może sugerować, że stan gospodarki jest gorszy niż wcześniej zakładano, co może ograniczać możliwości generowania przychodów przez spółki, tym samym nakładając presję na indeksy. Na ten moment jednak taka reakcja nie występuje.

Gołębie zaskoczenie wywołuje słabość dolara amerykańskiego oraz wzrosty na Wall Street. Źródło: xStation

Jak wskazuje dot-plot, bankierzy FED szacują, że stopa FED sięgnie na koniec 2024 roku 4,4% (wcześniej oczekiwano 5,1%). Dla 2025 roku FED prognozuje medianę na poziomie 3,4%, przy czym wcześniej szacowano 4,1%. Wyraźnie niższe wartości niż zakładano. Źródło: FED

Źródło: XTB