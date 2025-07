📈 TNOTE odbija przed minutkami FOMC

Oczekiwania rynkowe vs. rzeczywisto艣膰 Fed: rynek nadal wycenia dwie obni偶ki st贸p do ko艅ca 2025 roku, mimo 偶e cz臋艣膰 cz艂onk贸w FOMC nie widzi przestrzeni na ci臋cia. To mo偶e by膰 czwarty rok z rz臋du, gdy rynek zak艂ada bardziej go艂臋bi scenariusz ni偶 ten, do kt贸rego finalnie dochodzi.