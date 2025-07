PILNE: Fed utrzymuje stopy bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami. Dwa głosy za obniżką!

Stopy procentowe Fed pozostają bez zmian. Główna stopa na poziomie 4,5%.

Najważniejsze kwestie z oświadczenia:

Waller i Bowman głosują za obniżką, pierwszy raz, kiedy aż dwóch członków FOMC głosuje inaczej niż konsensus od 1993 roku! W czerwcowym oświadczeniu wszyscy głosowali za utrzymaniem stóp. To wskazuje na rosnącą debatę wewnątrz Fed na temat przyszłego kierunku polityki pieniężnej i pojawienie się argumentów za potencjalnymi obniżkami stóp.

na temat przyszłego kierunku polityki pieniężnej i pojawienie się argumentów za potencjalnymi obniżkami stóp. Ocena wzrostu gospodarczego: W lipcowym oświadczeniu Fed zauważa, że wzrost aktywności gospodarczej złagodniał w pierwszej połowie roku . Jest to zmiana w porównaniu do czerwcowego oświadczenia, które mówiło o kontynuacji solidnego tempa ekspansji. Sugeruje to, że Fed widzi pewne spowolnienie.

W lipcowym oświadczeniu Fed zauważa, że wzrost aktywności gospodarczej . Jest to zmiana w porównaniu do czerwcowego oświadczenia, które mówiło o kontynuacji solidnego tempa ekspansji. Niepewność ekonomiczna: Podczas gdy w czerwcu wspomniano, że "niepewność co do perspektyw gospodarczych zmniejszyła się, ale pozostaje podwyższona", w lipcu po prostu stwierdzono, że "niepewność co do perspektyw gospodarczych pozostaje podwyższona". Usunięcie frazy "zmniejszyła się" może wskazywać na bardziej pesymistyczną ocenę lub brak dalszej poprawy w tej kwestii.

Podsumowując, lipcowe oświadczenie sygnalizuje pewne osłabienie dynamiki gospodarczej i, co ważniejsze, pojawienie się rozbieżności zdań w Fed co do przyszłego kierunku polityki stóp procentowych. FOMC dzisiejszym oświadczeniem otwiera sobie drogę do wrześniowej obniżki, natomiast aż dwóch członków głosujących za obniżką może wskazywać na podważanie statutu Jerome Powella. Niemniej strata amerykańskiego dolara była niewielka po opublikowaniu oświadczenia: EURUSD podchodzi do poziomu 1,1480, natomiast US500 pozostaje bez większych zmian. Czekamy na komentarz Powella o 20:30.

Niewielkie osłabienie dolara, nawet pomimo aż dwóch głosów za obniżką stóp ze strony Bowman i Wallera. Źródło: xStation5

Co ciekawe tuż przed decyzją wypowiadał się Trump, który wskazał, że nie oczekuje obniżek podczas dzisiejszej decyzji. Według Trumpa, obniżki mogą mieć miejsce we wrześniu. Jego słowa teoretycznie uspokajają rynek, gdyż sam nie naciskał wcześniej na dzisiaj, choć jego zdaniem taki ruch byłby odpowiedni.