PILNE: Indeks PMI dla przemysłu z USA mocniejszy od oczekiwań, gorzej w przypadku usług

Indeks PMI dla przemysłu: 50,7 (oczekiwano: 49,1; poprzednio: 50,2)

Indeks PMI dla usług: 51,4 (oczekiwano: 52,5; poprzednio: 54,5)

Interesujący zestaw danych: PMI przemysłowy pozostaje powyżej 50 punktów, w przeciwności do oczekiwań, które wskazywały na pogorszenie nastrojów. Co ważne, ma to miejsce w okresie potężnych niepewności dotyczących ceł. Z drugiej strony wyraźny spadek PMI dla usług, ale jednocześnie utrzymanie powyżej 50 punktów, co oznacza dalszy wzrost w sektorze.

Dolar wyraźnie zyskuje w ostatnich minutach, natomiast warto wspomnieć, że nastroje dotyczące amerykańskich aktywów poprawiają się wraz z pojawieniem się informacji o potencjalnym obniżeniu stawek celnych dla Chin.