PILNE: Inflacja CPI w Europie powyżej oczekiwań. EURUSD w górę

11:00 Wstępna inflacja CPI ze strefy euro, za luty: 2.4% aktualne vs 2,3% r/r prognoza vs 2,5% poprzednio (0.5% aktualne vs 0,4% m/m prognoza vs -0,3% poprzednio)

Bazowa CPI za luty: 2.6% aktualne vs 2,5% r/r prognoza vs 2,7% r/r poprzednio

EURUSD wzrasta po wyższym niż oczekiwano wstępnym odczycie CPI z Europy.