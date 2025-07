PILNE: Inflacja CPI w USA rośnie mocniej od oczekiwań! Dolar oslabia się jednak po odczycie

Odczyt: 2,7% r/r (oczekiwano: 2,6% r/r; poprzednio: 2,4% r/r)

Inflacja miesięczna: 0,3% m/m (oczekiwano: 0,3% m/m; poprzednio: 0,1% m/m)

Inflacja bazowa: 2,9% r/r (oczekiwano: 2,9% r/r; poprzednio: 2,8% r/r)

Inflacja bazowa miesięcznie: 0,2% m/m (oczekiwano: 0,3% m/m; poprzednio: 0,1% m/m)

Główny odczyt wypada wyżej od oczekiwań i zalicza dosyć spory wzrost w porównaniu do poprzedniego odczytu. Jednak wszystkie inne kluczowe odczyty wypadają zgodnie z oczekiwaniami lub minimalnie mniej. Przede wszystkm warto zwrócić uwagę na bazową zmianę w ujęciu miesięcznym, która wypada niżej od oczekiwań, co pokazuje, że na ten moment przełożenie wyższych kosztów związanych z cłami na konsumentów przebiega w ograniczonym stopniu. Warto również zauważyć, że Bessent - Sekretarz Skarbu, tuż przed odczytem wskazał, że "że nie przykładałby dużej uwagi jednemu odczytowi inflacyjnemu". Może to oznaczać, że rynek obawiał się zdecydowanie wyższych odczytów inflacyjnych.