PILNE: Inflacja producentów w Niemczech poniżej oczekiwań! 📉

Miesięczna inflacja producentów w Niemczech spadła we wrześniu o -0,1% m/m, podczas gdy oczekiwano wzrostu o +0,1% m/m, a poprzedni odczyt wynosił -0,5% m/m.

Roczny odczyt również okazał się poniżej oczekiwań.

Wynik wyniósł -1,7% r/r, przy oczekiwaniach na poziomie -1,6% r/r i poprzednim odczycie -2,2% r/r.

Dane dotyczące indeksu cen producentów (PPI) dla Niemiec we wrześniu były słabsze niż oczekiwano, co wskazuje na dalsze łagodzenie presji cen hurtowych. Skromny spadek miesięcznego wskaźnika był głównie spowodowany spadkiem cen energii (-0,3%). Po wyłączeniu energii, ceny producentów w Niemczech były na poziomie zbliżonym do sierpnia, co wskazuje, że presje inflacyjne na poziomie producentów pozostają dobrze kontrolowane.

Składowe raportu wykazują następujące trendy:

Dobra kapitałowe: Wzrosły nieznacznie o +0,1%.

Dobra trwałe: Również odnotowały marginalny wzrost o +0,1%.

Dobra konsumpcyjne: Ceny były stabilne (0,0%).

Dobra pośrednie: Spadły nieznacznie o -0,1%.

Ogólnie rzecz biorąc, raport sugeruje, że presje inflacyjne na poziomie producentów w Niemczech nadal się łagodzą, głównie dzięki niższym kosztom energii, podczas gdy ruchy cen w innych kluczowych sektorach pozostają stonowane. EURUSD jest nieco niższy po odczycie, ale skala ruchu jest raczej bardzo mała.