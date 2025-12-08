Crypto news: Bitcoin odzyskuje siły i wraca powyżej 90 tys. USD📈

Kryptowaluty stopniowo odzyskują siły na początku poniedziałkowej sesji. Weekend nie przyniósł kaskadowej wyprzedaży, po piątkowym cofnięciu ceny Bitcoina do ok. 87 tys. USD, a popyt stopniowo odbudowuje się wobec pozytywnych nastrojów na Wall Street i słabości dolara. W ciągu 5 ostatnich tygodni fundusze ETF odnotowały ponad 2,7 mld USD odpływów; w ubiegły czwartek z funduszu BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) odpłynęło 113 mln USD a w piątek napłynęło niewiele ponad 50 mln USD; był to 6 jednocześnie 6 tydzień z rzędu zakończony ujemnymi odpływami.

Bitcoin (interwał D1, H1)

Cena Bitcoina wraca dziś po sporych spadkach a wykres cenowy rysuje coraz wyższe dołki, co może zapowiadać próbę powrotu do trendu wzrostowego. Kluczowy opór to obecnie okolice 93 tys. USD oraz 100 tys. USD, gdzie znajdujemy średnią EMA50 (pomarańczowa linia).

Źródło: xStation5

Patrząc na dużo krótszy interwał czasowy, widzimy potencjalnie rysującą się kolejną formację flagi, ale należy podkreślić, że w przeciwieństwie do dwóch poprzednich flag, tym razem cena zdołała trzeci raz wzrosnąć powyżej EMA50 na interwale godzinowym; poprzednio średnia okazywała się oporem. Jeśli wzrosty będą kontynuowane w stronę 93-94 tys. USD niewykluoczny jest przyspieszony wzrost do ok. 100 tys. USD. Z drugiej strony spadek poniżej 90 tys. USD otworzyłby scenariusz do realizacji spadkowego scenariusza; bazowego dla tego typu formacji.

Źródło: xStation5

Aktywność funduszy ETF na Bitcoin

Źródło: xStation5

Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P

Ethereum (interwał D1)

Ethereum rośnie powyżej 3150 USD, ale wciąż notowane jest ok. 50% poniżej historycznych maksimów z października. MACD i RSI wskazują na potencjalnie wzrostowy potencjał z obecnych poziomów. Spadek poniżej 2850 USD mógłby otworzyć drogę do głębszego spadku i testu 2600 USD.

Źródło: xStation5

Dane on-chain

Patrząc na dane on-chain widzimy dwa istotne wsparcia; przy 88 tys. USD (średnia zakupu BTC aktywnych inwestorów) oraz 81 tys. USD (średnia rynkowa zakupu wszystkich Bitcoinów w obiegu). Źródło: Glassnode

Tak zwany Liveliness to wskaźnik on-chain pokazujący, ile Bitcoinów jest w obiegu w porównaniu z tym, jak długo są trzymane bez zmian właścicieli. Rośnie, gdy BTC częściej zmieniają właścicieli, i spada, gdy inwestorzy wolą je gromadzić, niż sprzedawać.

Wskaźnik ten zwykle rośnie w hossach , bo więcej Bitcoinów przechodzi z rąk do rąk po coraz wyższych cenach jest to dowód napływu świeżego kapitału.

Gdy popyt słabnie , momentum Liveliness wyhamowuje, a sam wskaźnik spada. Można go traktować jak długoterminową średnią aktywności on-chain

Obecnie Liveliness rośnie mimo niższych cen Bitcoina , co sugeruje istnienie solidnego, trwałego popytu na spot BTC, który nie odbija się jeszcze w zachowaniu ceny .

Choć wskaźnik nie jest sygnałem rynkowym (zwykle reaguje później niż cena), to momentum pozostaje pozytywne. Duże, nieznane podmioty ewidentnie wykonują ruchy na rynku, nawet jeśli na razie nie widać tego w samej wycenie.

Źródło: Glassnode

Zainteresownie spekulacyjne Bitcoine, mierzone wartością otwartych pozycji futures spadło i pozostaje mocno wyciszone wobec poziomów obserwowanych przed 10 października.

Źródło: Glassnode