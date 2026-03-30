PILNE: Inflacja w Niemczech zgodna z oczekiwaniami! EURUSD pod znaczącą presją!

Wstępny odczyt inflacji

Inflacja CPI (m/m) (prognoza 1,1% ; poprzednio: 0,2%)

Inflacja HICP (m/m) (prognoza 1,2% ; poprzednio: 0,4%)

Inflacja CPI (r/r) (prognoza 2,7% ; poprzednio: 1,9%)

Inflacja HICP (r/r) (prognoza 2,8% ; poprzednio: 2,0%)



Dlaczego te dane są istotne

Odczyt inflacji w Niemczech ma duże znaczenie, ponieważ bezpośrednio oddziałuje na decyzje podejmowane przez Europejski Bank Centralny. Jeśli dynamika cen rośnie, może to skłonić bank centralny do dłuższego utrzymywania wysokich stóp procentowych oraz przesunięcia w czasie ewentualnych obniżek. W efekcie polityka monetarna pozostaje bardziej restrykcyjna.

Publikacja tych danych wpływa także na notowania euro. Wyższa od oczekiwań inflacja sprzyja umocnieniu waluty, ponieważ inwestorzy zakładają, że stopy procentowe w strefie euro pozostaną na podwyższonym poziomie przez dłuższy okres.

Znaczenie tych danych wykracza poza same Niemcy, ponieważ są one największą gospodarką w Europie i często wyznaczają kierunek dla trendów inflacyjnych w całej strefie euro. Z tego powodu inwestorzy traktują je jako ważną wskazówkę przed publikacją danych dla całego regionu.

Odczyt inflacji ma również wyraźny wpływ na rynki finansowe. Wyższa inflacja może prowadzić do wzrostu rentowności obligacji, jednocześnie negatywnie wpływając na rynek akcji ze względu na wyższy koszt pieniądza. Dodatkowo zwiększa się zmienność na rynku walutowym, szczególnie w parach związanych z euro.

W kontekście gospodarki realnej rosnąca inflacja oznacza większe obciążenie dla konsumentów, ponieważ obniża ich siłę nabywczą. W dłuższym okresie może to ograniczać wydatki i przyczyniać się do spowolnienia wzrostu gospodarczego.

Aktualny odczyt

Dzisiejsze dane inflacyjne z Niemiec pokazują wyraźne przyspieszenie wzrostu cen, choć same odczyty są zgodne z prognozami rynkowymi.

W ujęciu miesięcznym inflacja CPI wyniosła 1,1%, co oznacza bardzo silny wzrost względem poprzedniego miesiąca, gdzie było to jedynie 0,2%. To sugeruje nagłe odbicie presji cenowej w krótkim terminie. Podobnie inflacja HICP miesiąc do miesiąca osiągnęła poziom 1,2%, również zgodny z oczekiwaniami, ale wyraźnie wyższy niż wcześniejsze 0,4%, co potwierdza szeroki wzrost cen w gospodarce.

W ujęciu rocznym inflacja CPI wzrosła do 2,7% z 1,9%, co pokazuje, że presja inflacyjna ponownie się nasila. Analogicznie HICP r/r wyniósł 2,8% wobec 2,0% wcześniej, co oznacza powrót powyżej celu inflacyjnego European Central Bank, który wynosi około 2%.

Kluczowy wniosek jest taki, że choć dane trafiły w prognozy, to ich struktura jest jastrzębia. Inflacja wyraźnie przyspiesza zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym, co może zmniejszać przestrzeń do szybkich obniżek stóp procentowych i wspierać bardziej ostrożne podejście banku centralnego.

W efekcie na ten odczyt, euro zdecydowanie traci wobec dolara. Inwestorzy szybko reagują na przyspieszenie inflacji w Niemczech, przesuwając kapitał w stronę dolara. Silniejsze dane inflacyjne zmniejszają oczekiwania na szybkie obniżki stóp w strefie euro, co osłabia euro wobec głównej waluty.

Źródło: xStation5