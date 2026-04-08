PILNE: Kolejny wzrost zapasów ropy, spadek zapasów paliw. Ropa odbija po wieściach z Iranu

Zapasy ropy naftowej: +3,08 mln baryłek (oczekiwano: +0,5 mln). To znaczący wzrost, ponad sześciokrotnie przewyższający rynkowy konsensus (Bloomberg)

Zapasy destylatów: -3,14 mln baryłek (oczekiwano: -1,25 mln). Bardzo głęboki spadek, sugerujący silny popyt na olej napędowy i paliwo opałowe lub problemy z ich produkcją.

Zapasy benzyny: -1,59 mln baryłek (oczekiwano: -1,55 mln). Wynik niemal idealnie zgodny z oczekiwaniami, wskazujący na stabilny popyt sezonowy.

Wykorzystanie rafinerii: -0,1 pkt proc. (oczekiwano: +0,8 pkt proc.). Zaskakujący spadek aktywności rafinerii, co częściowo tłumaczy wzrost zapasów surowej ropy (nie została przetworzona).

Import z Meksyku: -59% (spadek do 165 tys. b/d) . To historycznie niski poziom, wynikający z polityki Meksyku ograniczającej eksport na rzecz własnych rafinerii (m.in. Dos Bocas). To już 7 z rzędu wzrost zapasów ropy w USA. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB Ropy przybywa, ale paliw ubywa Raport EIA maluje obraz rynku "dwóch prędkości", który w kontekście ogłoszonego właśnie zawieszenia broni między USA a Iranem może dodatkowo namieszać w wycenach: Szok podażowy w surowcu: Przyrost zapasów ropy o ponad 3 mln baryłek w momencie, gdy rynek spodziewał się symbolicznego wzrostu, jest sygnałem niedźwiedzim (prospadkowym) . Wynika on głównie z mniejszego przerobu w rafineriach (utilization) oraz solidnego importu z Kanady, który zamortyzował braki z innych kierunków. W ostatnich tygodniach obserwujemy dalszy silny wzrost zapasów. Kryzys w destylatach: Podczas gdy surowej ropy przybywa, zapasy gotowych paliw (zwłaszcza destylatów) gwałtownie topnieją. To sygnał byczy (prowzrostowy) dla marż rafineryjnych. Rynek produktów pozostaje ekstremalnie napięty, co może powstrzymywać ceny paliw na stacjach przed spadkami, nawet jeśli cena samej ropy Brent będzie pikować w odpowiedzi na rozejm. Meksykański "odwyk": Drastyczny spadek importu z Meksyku (o 233 tys. b/d) to zmiana strukturalna. USA muszą szukać ciężkiej ropy gdzie indziej (wzrost importu z Wenezueli do 321 tys. b/d), co zwiększa koszty logistyczne dla rafinerii na Zatoce Meksykańskiej (PADD 3). Kontekst geopolityczny: Dane te trafiają na rynek w momencie "odparowywania" premii wojennej po rozejmie z 7 kwietnia. Nadpodaż surowca w USA (+3 mln bbl) daje administracji Trumpa dodatkowy argument w negocjacjach – Ameryka pokazuje, że ma zapasy, co osłabia pozycję negocjacyjną Iranu w kwestii Cieśniny Hormuz. Uwolnienie rezerw: Od 20 marca uwolniono zaledwie 2 miliony baryłek ropy z rezerw strategicznych, choć zapowiadano uwolnienie aż 172 milionów baryłek. Warto podkreślić, że ropa reaguje dzisiaj na kwestie dotyczące Iranu. Najnowsze wieści wskazują na to, że Iran wymaga, aby Izrael przestał atakować Liban. Bez wstrzymania się od ataków, Iran miałby dosyć szybko zdecydować się na odejście od zawieszenia broni.



