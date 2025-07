PILNE: Lepsze oczekiwania konsumentów, niższa ilość dostępnych wakatów

Indeks zaufania konsumentów wg Conference Board: 97.2(oczekiwano: 96; poprzednio: 93)

JOLTS: 7,44 mln (oczekiwano: 7,5 mln; poprzednio: 7,7 mln)

Badanie Conference Board wypada lepiej od oczekiwań. Respondenci są bardziej pewni przyszłości, natomiast obecne warunki oceniane są podobnie do czerwca. Badani wskazują, że coraz trudniej jest znaleźć pracę, choć nie są to też duże trudności. Taka sytuacja jest też obrazowana przez nieco niższe JOLTS. Warto jednak pamiętać, zę JOLTS to mocno opóźniony wskaźnik za czerwiec