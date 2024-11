PILNE: Mieszane dane PKB z Europy

Wstępne PKB za 3Q w Niemczech (r/r):

Wartość: 0,2%

Prognoza: 0,1%

Poprzednio: 0,3%

Wstępne PKB za 3Q we Włoszech (r/r):

Wartość: 0,4%

Prognoza: 0,7%

Poprzednio: 0,9%

Wstępny odczyt wzrostu PKB w 3Q w Niemczech okazał się powyżej oczekiwań, co może być pozytywnym zaskoczeniem w szczególności biorąc pod uwagę wciąż utrzymujące się negatywne nastawienie do kondycji gospodarki Niemiec. Warto jednak zwrócić uwagę, że w 3Q tempo wzrostu było słabsze niż w poprzednim. Podobną tendencję widać we Włoszech, gdzie odczyt na poziome 0,4% oznacza o 0,5 p.p. niższą dynamikę, niż w poprzednim kwartale. Dane o PKB spowodowały podtrzymanie skokowego wzrostu sprzed godziny na parze EURUSD i dalsze umacnianie się europejskiej waluty.

Źródło: xStation