PILNE: Mieszany odczyt niemieckiego PKB

Główne dane:
GDP SA QoQ (PKB skorygowany sezonowo kw/kw):
Faktyczny (Actual): -0,1%
Prognoza (Forecast): -0,3%
Poprzednio (Previous): -0,1%
GDP NSA YoY (PKB nieskorygowany sezonowo r/r):
Faktyczny: 0,0%
Prognoza: -0,2%
Poprzednio: 0,0%
GDP WDA YoY (PKB wyrównany dniami roboczymi r/r):
Faktyczny: 0,4%
Prognoza: 0,2%
Poprzednio: 0,4%
Dane dotyczące PKB Niemiec za II kwartał zostały skorygowane w dół. W ujęciu kwartalnym (bez korekty sezonowej) odnotowano spadek o 0,2%, a wzrost rok do roku wyniósł 0,0%, co jest wynikiem słabszym od wcześniejszych prognoz. W czerwcu zarówno sektor przemysłowy, jak i budownictwo osiągnęły gorsze wyniki. Wydatki konsumpcyjne wzrosły nieznacznie o 0,3% w porównaniu do poprzedniego kwartału, natomiast konsumpcja prywatna niemal się nie zmieniła (+0,1%), co było poniżej oczekiwań z raportu wstępnego. Choć dane z przeszłości wskazują na słaby drugi kwartał, początek trzeciego kwartału przynosi pewne pozytywne sygnały w aktywności gospodarczej. Jednak rosnące ryzyko wprowadzenia ceł przez USA, zwłaszcza na samochody, może negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój gospodarki.Żródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.