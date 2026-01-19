PILNE: Odczyt inflacji ze strefy EURO zgodny z oczekiwaniami

Strefa Euro: Inflacja konsumencka
Inflacja HICP fin. (m/m): aktualny odczyt 0,2% (prognoza 0,2%; poprzednio -0,3%)
Inflacja bazowa HICP fin. (m/m): aktualny odczyt 0,3% (prognoza 0,3%; poprzednio -0,5%)
Inflacja HICP fin. (r/r): aktualny odczyt 1,9% (prognoza 2%; poprzednio 2,1%)
Inflacja bazowa HICP fin. (r/r) : aktualny odczyt 2,3% (prognoza 2,3%; poprzednio 2,4%)
Dane pokazują, że presja cenowa w strefie euro pozostaje umiarkowana. Miesięczne odbicie sugeruje powrót wzrostu cen, podczas gdy spowolnienie tempa inflacji rocznej wskazuje na stabilizację w dłuższej perspektywie. Bazowa inflacja pozostaje powyżej celu Europejskiego Banku Centralnego, co oznacza utrzymującą się umiarkowaną presję cenową w sektorze dóbr i usług. Obecna dynamika inflacji może ograniczać potrzebę agresywnych zmian stóp procentowych, choć Europejski Bank Centralny będzie nadal bacznie obserwować rozwój sytuacji w nadchodzących miesiącach.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.