Poranna odprawa - (28.10.2025)

- Kontrakty na indeksy w USA i Europie nieznacznie tracą
- Wyniki Visa, UnitedHealth, PayPal i Booking Holdings i NextEra Energy w centrum uwagi
- Złoto kontynuuje spadki o cofa się ponad 1%
- Wczoraj amerykańskie indeksy mocno wzrosły, a Dow Jones Industrial Average i Russell 2000 wspięły się na nowe, historyczne maksima. Inwestorzy kierują swoją uwagę na jutrzejszą decyzję Rezerwy Federalnej (oczekiwana jest redukcja stóp o 25 i być może zakończenie programu QT) oraz na czwartkowy szczyt Donalda Trumpa z przywódcą Chin, Xi Jinpingiem. Analitycy z LH Meyer uważają, że choć zatrzymanie procesu redukcji bilansu nie jest przesądzone, to nasilone napięcia na rynku finansowania krótkoterminowego czynią ten scenariusz coraz bardziej prawdopodobnym.
- Przed sesją na Wall Street, wyniki przedstawią Novartis, NextEra Energy, Sherwin-Williams i Royal Carribean. Z kolei po sesji poznamy wyniki Visa, PayPal, UPS, UnitedHealth, Southern Copper, Booking Holdings oraz Mondelez.
- Podczas azjatyckiej sesji dominowały spadki i realizacja zysków z ostatnich kilku sesji. Japoński Nikkei spadł o blisko 300 punktów do 50,200 punktów mimo umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Chińskie indeksy odnotowały nieznaczne spadki. PKB Korei Południowej wzrosło w III kwartale o 1,2%, najmocniej od ponad roku. Eksport towarów i usług wzrósł o 6% rok do roku, co stanowi najszybsze tempo wzrostu od trzeciego kwartału 2024 roku. Sektor przemysłowy odnotował wzrost o 3,3% rok do roku, a budowlany był największym obciążeniem dla gospodarki, kurcząc się o 8,1% rok do roku. Krajowy indeks giełdowy KOSPI cofnął się o 0,8%.
- O poranku kontrakty terminowe na indeksy amerykańskie nieznacznie tracą w przedziale 0,1% - 0,15%; traci też większość kontraktów na indeksy europejskie jak UK100 czy DE40. Mocne spadki obserwujemy na złocie, które cofa się o ponad 1% do 3950 USD za uncję; za kruszcem podąża też srebro. Nieznacznie traci dolar, a para EURUSD rośnie o niespełna 0,1% do 1.166. Podczas sesji w Europie kluczowymi danymi będą dziś nastroje konsumentów w Niemczech wg. GfK
- Wczoraj po sesji w USA akcje producenta wyrobów stalowych Nucor wzrosły o 2% po publikacji solidnych wyników za trzeci kwartał. Spółka poinformowała, że zysk na akcję w tym okresie wyniósł 2,63 USD, co przekroczyło wcześniejsze prognozy zakładające przedział 2,05–2,15 USD na akcję (dane FactSet). Przychody za trzeci kwartał osiągnęły poziom 8,52 mld USD, przewyższając konsensus analityków na poziomie 8,18 mld USD. Nucor zapowiedział jednak, że zysk w obecnym kwartale będzie niższy niż w poprzednim okresie.
- Akcje spółki F5 z branży cyberbezpieczeństwa spadły o ponad 6% po opublikowaniu rozczarowujących prognoz. Spółka ostrzegła przed możliwym „krótkoterminowym zakłóceniem cykli sprzedażowych” po tym, jak na początku miesiąca doszło do naruszenia systemu przez hakerów powiązanych z Chinami. Z kolei akcje NXP Semiconductors, holenderskiego producenta półprzewodników wzrosły niespełna 2% po tym, jak spółka przedstawiła wyniki za trzeci kwartał powyżej oczekiwań Wall Street, a także lepsze od prognoz perspektywy finansowe na bieżący okres rozliczeniowy.
- OpenAI zwróciło się do rządu USA o znaczne zwiększenie krajowych mocy energetycznych, aby utrzymać przewagę w dziedzinie sztucznej inteligencji. W dokumencie skierowanym do Białego Domu firma zaapelowała o budowę 100 gigawatów nowych źródeł energii rocznie, by zlikwidować tzw. „lukę” względem Chin. OpenAI ostrzegło, że niedobór energii elektrycznej może spowolnić rozwój AI oraz zahamować wzrost gospodarczy.
- Wczoraj Amazon poinformował o planowanym zwolnieniu 30,000 pracowników, przeważnie pracujących w reklamie i działach kadr. O rozpoczęciu rundy zwolnień 1000 pracowników poinformował też gigant mediowy, Paramount Global.
Biały Dom poinformował, że Stany Zjednoczone podpisały umowę handlową z Japonią, dotyczącą współpracy przy zabezpieczeniu dostaw surowców krytycznych i metali ziem rzadkich, poprzez przeciwdziałanie niestandardowym praktykom rynkowym oraz nieuczciwym działaniom handlowym. Trump wskazał również na współpracę w obszarach cywilnych i podziękował Japonii za nowe zamówienia sprzętu wojskowego z USA.
Minister spraw zagranicznych Tajwanu poinformował, że Tajwan i USA ściśle współpracują w zakresie bezpieczeństwa, handlu i innych obszarów. Zapytany, czy obawia się, że Donald Trump może porzucić Tajwan podczas rozmów z Xi Jinpingiem, odpowiedział: nie — relacje Tajwan–USA pozostają bardzo stabilne.
