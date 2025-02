PILNE: PKB w USA rośnie zgodnie z prognozami

Zmiana PKB w 4Q - dane wstępne:

Wartość: 2,3%

Prognoza: 2,3%

Poprzednio: 2,8%

Zamówienia na dobra trwałe:

Wartość: 3,1%

Prognoza: 2%

Poprzednio: -1,8%

Inflacja PCE bazowa:

Wartość: 2,7%

Prognoza: 2,5%

Poprzednio: 2,5%

Seria danych z USA przedstawia mieszany obraz. Z jednej strony mamy do czynienia z 2,3% wzrostem PKB, co pozostaje zgodne z oczekiwaniami. Patrząc na poszczególne składowe, możemy zauważyć, że konsumpcja wzrosła o 2,79%, co oznacza słabsze tempo od oczekiwanego, a kwestia konsumpcji stoi jako jeden z najistotniejszych elementów podpierających narrację o trwałości gospodarki Stanów w obliczu ryzyka ceł i ewentualnej wzmocnionej inflacji. Z drugiej strony wyższy wkład wydatków rządowych, a także dodatni efekt bilansu handlowego pozwoliły na utrzymanie wzrostu PKB na prognozowanym poziomie.