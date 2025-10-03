PILNE: PMI dla usług ze strefy EUR nieznacznie poniżej oczekiwań

Główne Dane dla EU:

Indeks PMI dla usług: 51.3 (prognoza: 51,4; poprzednio 50,5 )

(prognoza: poprzednio ) Indeks PMI zbiorrczy: 51,2; (prognoza: 51,2; poprzedni: 51,0

Główne Dane dla Francji:

Indeks PMI dla usług: 48,5 (prognoza: 48,9; poprzednio 49,8 )

(prognoza: poprzednio ) Indeks PMI zbiorczy: 48,1 (prognoza: 48,4; poprzedni: 49,8)

Główne Dane dla Niemiec:

Indeks PMI dla usług: 51,5 (prognoza: 52,5; poprzednio 49,3 )

(prognoza: poprzednio ) Indeks PMI zbiorczy: 52,0 (prognoza: 52,4; poprzedni: 50,5)

Dane PMI za wrzesień dla Strefy Euro oraz Niemiec pokazują, że choć finalne odczyty są nieco gorsze od prognoz, to nadal są wyraźnie lepsze niż w poprzednim miesiącu, co świadczy o poprawie koniunktury gospodarczej.

W Strefie Euro indeks PMI dla usług wyniósł 51,3, lekko poniżej prognozy 51,4, ale wyraźnie powyżej poprzedniego wyniku 50,5, co wskazuje na dalszy rozwój sektora usług. Indeks PMI zbiorczy osiągnął 51,2, zgodnie z prognozą i nieco wyższy niż poprzedni odczyt 51,0, potwierdzając umiarkowany wzrost aktywności gospodarczej.

W Niemczech PMI dla usług wyniósł 51,5, co jest niższe od prognozy 52,5, ale znacząco lepsze niż poprzedni odczyt 49,3, co oznacza wyraźną poprawę sytuacji w sektorze usług. Indeks PMI zbiorczy wyniósł 52,0, minimalnie poniżej prognozy 52,4, lecz wyraźnie powyżej poprzedniego wyniku 50,5, co potwierdza stabilny wzrost gospodarki napędzany zarówno przez usługi, jak i przemysł.

Mimo że wyniki są nieco gorsze od oczekiwań, to poprawa względem poprzedniego miesiąca tworzy pozytywny klimat dla euro. Wzrost aktywności gospodarczej może zwiększyć oczekiwania na dalsze działania Europejskiego Banku Centralnego, takie jak utrzymanie lub podwyżki stóp procentowych, co wspiera wartość waluty.

Źródło: xStation5