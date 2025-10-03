PILNE: PMI dla usług ze strefy EUR nieznacznie poniżej oczekiwań

Główne Dane dla EU:
- Indeks PMI dla usług: 51.3 (prognoza: 51,4; poprzednio 50,5)
- Indeks PMI zbiorrczy: 51,2; (prognoza: 51,2; poprzedni: 51,0
Główne Dane dla Francji:
- Indeks PMI dla usług: 48,5 (prognoza: 48,9; poprzednio 49,8)
- Indeks PMI zbiorczy: 48,1 (prognoza: 48,4; poprzedni: 49,8)
Główne Dane dla Niemiec:
- Indeks PMI dla usług: 51,5 (prognoza: 52,5; poprzednio 49,3)
- Indeks PMI zbiorczy: 52,0 (prognoza: 52,4; poprzedni: 50,5)
Dane PMI za wrzesień dla Strefy Euro oraz Niemiec pokazują, że choć finalne odczyty są nieco gorsze od prognoz, to nadal są wyraźnie lepsze niż w poprzednim miesiącu, co świadczy o poprawie koniunktury gospodarczej.
W Strefie Euro indeks PMI dla usług wyniósł 51,3, lekko poniżej prognozy 51,4, ale wyraźnie powyżej poprzedniego wyniku 50,5, co wskazuje na dalszy rozwój sektora usług. Indeks PMI zbiorczy osiągnął 51,2, zgodnie z prognozą i nieco wyższy niż poprzedni odczyt 51,0, potwierdzając umiarkowany wzrost aktywności gospodarczej.
W Niemczech PMI dla usług wyniósł 51,5, co jest niższe od prognozy 52,5, ale znacząco lepsze niż poprzedni odczyt 49,3, co oznacza wyraźną poprawę sytuacji w sektorze usług. Indeks PMI zbiorczy wyniósł 52,0, minimalnie poniżej prognozy 52,4, lecz wyraźnie powyżej poprzedniego wyniku 50,5, co potwierdza stabilny wzrost gospodarki napędzany zarówno przez usługi, jak i przemysł.
Mimo że wyniki są nieco gorsze od oczekiwań, to poprawa względem poprzedniego miesiąca tworzy pozytywny klimat dla euro. Wzrost aktywności gospodarczej może zwiększyć oczekiwania na dalsze działania Europejskiego Banku Centralnego, takie jak utrzymanie lub podwyżki stóp procentowych, co wspiera wartość waluty.
Źródło: xStation5
Podsumowanie Dnia: US2000 dominuje wzrosty na Wall Street 📈Słabszy dolar wspiera metale i crypto
Bitcoin zyskuje 2% i zbliża się do historycznego ATH 📈
Pekin sygnalizuje gotowość do rekordowych inwestycji w USA 🗽
Miedź rośnie, znów blisko ATH! 📈🏗️
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.