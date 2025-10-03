Wykres dnia: EURUSD (03.10.2025)

- Wzrost w strefie euro nadal napędzany jest przez usługi: PMI dla usług 51,3, wskaźnik łączny 51,2.
- Raporty PMI dla usług: Hiszpania (54,3) i Włochy (52,5) wykazują solidną ekspansję; Niemcy (51,5) zwalniają z powodu niskich zamówień; Francja (48,5) kurczy się z powodu niepewności politycznej.
- Kurs EURUSD wzrósł o 0,16% do poziomu 1,1736, wspierany przez odporność euro i słabość dolara.
Strefa euro
Finalny PMI dla usług osłabł do 51,3 (wstępnie 51,4; wcześniej 50,5), a PMI compsite pozostał na poziomie 51,2 (wstępnie 51,2; wcześniej 51,0), potwierdzając, że to sektor usług utrzymuje wzrost gospodarczy mimo słabości w przemyśle. Nowe zamówienia poprawiły się, a presja cenowa nieco złagodniała — nadal powyżej średnich długoterminowych — co wspiera prognozę HCOB na poziomie ~0,4% k/k dla PKB w III kw. i ogólnie uzasadnia obecnie stabilne stanowisko EBC.
Hiszpania
PMI dla usług wzrósł do 54,3 (oczekiwano 53,0; wcześniej 53,2), a wskaźnik compsite do 53,8 (wcześniej 53,7), napędzany silnym wzrostem nowych zamówień i mocnym popytem krajowym. Popyt eksportowy wygląda słabiej — głównie związany z turystyką — podczas gdy wydatki bazowe (input costs) pozostają wysokie, a firmy podniosły ceny sprzedaży. Nastroje na przyszłość i plany zatrudnienia pozostały optymistyczne w obliczu rosnących opóźnień produkcyjnych.
Włochy
PMI dla usług wzrósł do 52,5 (oczekiwano 51,5; wcześniej 51,5), a wskaźnik compsite utrzymał się na poziomie 51,7, sygnalizując stabilny, napędzany usługami wzrost przy wciąż słabym przemyśle. Nowe zamówienia przyspieszyły, a zatrudnienie rosło wolniej; presja kosztowa (płace, energia, czynsze) pozostaje wysoka, mimo że inflacja cen wyjściowych spadła do 10-miesięcznego minimum. Wskaźnik zaufania lekko wzrósł, ale wciąż pozostaje poniżej średniej, a odporność usług jest kluczowa dla utrzymania odbicia.
Niemcy
Finalny PMI dla usług wyniósł 51,5 (poniżej wstępnych 52,5; wcześniej 49,3), a PMI compsite 52,0 (vs 52,4 wstępnie; wcześniej 50,5), pokazując, że sektor prywatny rozwija się w najszybszym tempie od 16 miesięcy. Jednak nowe zamówienia w usługach spadły drugi miesiąc z rzędu, a zamówienia w przemyśle również się odwróciły, co rodzi wątpliwości co do trwałości momentum. Inflacja kosztów w usługach ponownie wzrosła, a firmy zaczęły nieznacznie redukować zatrudnienie wraz ze słabnącym popytem.
Francja
PMI dla usług spadł do 48,5 (vs 48,9 wstępnie; wcześniej 49,8), a wskaźnik compsite do 48,1 (vs 48,4 wstępnie; wcześniej 49,8), potwierdzając spowolnienie w gospodarce na koniec III kw. Wydaje się, że niepewność polityczna ciąży popytowi; spadły nowe zamówienia zarówno krajowe, jak i eksportowe. Wydatki bazowe (input costs) wciąż rosły, podczas gdy ceny finalne lekko spadły, sugerując presję na marże, choć zatrudnienie jak dotąd się utrzymało.
EURUSD stabilnie zyskuje w dniu dzisiejszym. Wzrost pary walutowej jest spowodowanym obustronnymi czynnikami. Z jednej strony obserwujemy lekki spadek dolara, a drugiej lekkie umocnienie euro. EURUSD zyskuje 0,16% do 1,17360
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.