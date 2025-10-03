Wykres dnia: EURUSD (03.10.2025)

Strefa euro

Finalny PMI dla usług osłabł do 51,3 (wstępnie 51,4; wcześniej 50,5), a PMI compsite pozostał na poziomie 51,2 (wstępnie 51,2; wcześniej 51,0), potwierdzając, że to sektor usług utrzymuje wzrost gospodarczy mimo słabości w przemyśle. Nowe zamówienia poprawiły się, a presja cenowa nieco złagodniała — nadal powyżej średnich długoterminowych — co wspiera prognozę HCOB na poziomie ~0,4% k/k dla PKB w III kw. i ogólnie uzasadnia obecnie stabilne stanowisko EBC.

Hiszpania

PMI dla usług wzrósł do 54,3 (oczekiwano 53,0; wcześniej 53,2), a wskaźnik compsite do 53,8 (wcześniej 53,7), napędzany silnym wzrostem nowych zamówień i mocnym popytem krajowym. Popyt eksportowy wygląda słabiej — głównie związany z turystyką — podczas gdy wydatki bazowe (input costs) pozostają wysokie, a firmy podniosły ceny sprzedaży. Nastroje na przyszłość i plany zatrudnienia pozostały optymistyczne w obliczu rosnących opóźnień produkcyjnych.

Włochy

PMI dla usług wzrósł do 52,5 (oczekiwano 51,5; wcześniej 51,5), a wskaźnik compsite utrzymał się na poziomie 51,7, sygnalizując stabilny, napędzany usługami wzrost przy wciąż słabym przemyśle. Nowe zamówienia przyspieszyły, a zatrudnienie rosło wolniej; presja kosztowa (płace, energia, czynsze) pozostaje wysoka, mimo że inflacja cen wyjściowych spadła do 10-miesięcznego minimum. Wskaźnik zaufania lekko wzrósł, ale wciąż pozostaje poniżej średniej, a odporność usług jest kluczowa dla utrzymania odbicia.

Niemcy

Finalny PMI dla usług wyniósł 51,5 (poniżej wstępnych 52,5; wcześniej 49,3), a PMI compsite 52,0 (vs 52,4 wstępnie; wcześniej 50,5), pokazując, że sektor prywatny rozwija się w najszybszym tempie od 16 miesięcy. Jednak nowe zamówienia w usługach spadły drugi miesiąc z rzędu, a zamówienia w przemyśle również się odwróciły, co rodzi wątpliwości co do trwałości momentum. Inflacja kosztów w usługach ponownie wzrosła, a firmy zaczęły nieznacznie redukować zatrudnienie wraz ze słabnącym popytem.

Francja

PMI dla usług spadł do 48,5 (vs 48,9 wstępnie; wcześniej 49,8), a wskaźnik compsite do 48,1 (vs 48,4 wstępnie; wcześniej 49,8), potwierdzając spowolnienie w gospodarce na koniec III kw. Wydaje się, że niepewność polityczna ciąży popytowi; spadły nowe zamówienia zarówno krajowe, jak i eksportowe. Wydatki bazowe (input costs) wciąż rosły, podczas gdy ceny finalne lekko spadły, sugerując presję na marże, choć zatrudnienie jak dotąd się utrzymało.

EURUSD stabilnie zyskuje w dniu dzisiejszym. Wzrost pary walutowej jest spowodowanym obustronnymi czynnikami. Z jednej strony obserwujemy lekki spadek dolara, a drugiej lekkie umocnienie euro. EURUSD zyskuje 0,16% do 1,17360