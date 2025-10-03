Kalendarz ekonomiczny: publikacja NFP pod znakiem zapytania 🔎

W normalnych okolicznościach najważniejszym raportem w dniu dzisiejszym byłaby publikacja danych z rynku pracy w USA — NFP. Jednak z racji shutdownu, który rozpoczął się wcześniej w tym tygodniu, publikacja ta stoi pod znakiem zapytania. Wrześniowe dane NFP zostaną prawdopodobnie opóźnione, chociaż w dniu wczorajszym BLS poinformował, że zebrał wszystkie wymagane do dane, a publikacja może jednak mieć miejsce. Jednak w przypadku opóźnienia NFP, rynek będzie dzisiaj zwracał większą uwagę na przemówienia przedstawicieli Fed w tym Williamsa, Goolsbee, Miran, Logan oraz Jefferson. Poznamy także dane od prywatnych firm statystycznych, czyli wrześniowe raporty ISM i PMI. Szczegółowy kalendarz dnia: 09:15, Hiszpania - raport PMI za wrzesień: Wskaźnik PMI dla usług w Hiszpanii: prognoza 53,3; poprzednio 53,2; 09:50, Francja - raport PMI za wrzesień: Wskaźnik PMI dla usług we Francji: prognoza 48,9; poprzednio 49,8;

Wskaźnik łączny PMI wg S&P Global we Francji: prognoza 48,4; poprzednio 49,8; 09:55, Niemcy - raport PMI za wrzesień: Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech: prognoza 52,5; poprzednio 49,3;

Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech: prognoza 52,4; poprzednio 50,5; 10:00, Strefa Euro - raport PMI za wrzesień: Zbiorczy wskaźnik PMI wg S&P Global: prognoza 51,2; poprzednio 51,0;

Wskaźnik PMI dla usług: prognoza 51,4; poprzednio 50,5; 10:30, Wielka Brytania - raport PMI za wrzesień: Composite PMI: prognoza 51,0; poprzednio 53,5;

Wskaźnik PMI dla usług: prognoza 51,9; poprzednio 54,2; 11:40, Strefa Euro - Przemówienie prezesa EBC, Lagarde 12:05, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Williamsa 15:20, Wielka Brytania - Przemówienie Baileya, Prezesa BoE 15:45, Stany Zjednoczone - raport PMI za wrzesień: Wskaźnik PMI dla usług: prognoza 53,9; poprzednio 54,5;

Zbiorczy wskaźnik PMI wg S&P Global: prognoza 53,6; poprzednio 54,6; 15:50, Strefa Euro - Przemówienie Schnabel z ECB 16:00, Stany Zjednoczone - dane ISM za wrzesień: Wskaźnik ISM dla usług: prognoza 51,8; poprzednio 52,0;

Indeks ISM dla usług dot. działalności gospodarczej: prognoza 51,8; poprzednio 55,0;

Indeks ISM dla usług dot. zatrudnienia: poprzednio 46,5;

Indeks ISM dla usług dot. nowych zamówień: poprzednio 56,0;

Indeks ISM dla usług dot. cen: poprzednio 69,2;

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.