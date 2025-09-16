PILNE: Produkcja przemysłowa w USA wyższa od oczekiwań! 📈

15:15 - Dane o produkcji przemysłowej w USA za wrzesień: Produkcja przemysłowa miesiąc do miesiąca: 0,1% (Oczekiwana: -0,1% Poprzednia: 0,1%)

Produkcja przetwórcza: 0,2% (Oczekiwana: 0,0% Poprzednia: 0,0%)

Wykorzystanie mocy przerobowych: 77,4% (Oczekiwana: 77,4%, Poprzednia: 77,5%) Dzisiejszy odczyt dotyczący produkcji przemysłowej w USA okazał się mocniej niż oczekiwano. Wzrost o 0,1 % miesiąc do miesiąca, podczas gdy rynki przewidywały spadek. Taki wynik sugeruje, że sektor przemysłowy pozytywnie reaguje na stabilizację popytu i potencjalne odmrożenie łańcuchów dostaw, mimo presji kosztowej i napięć geopolitycznych. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Silna produkcja przemysłowa może skłaniać Rezerwę Federalną do bardziej zachowawczego podejścia względem łagodzenia polityki monetarnej Dla rynków finansowych to część zestawu danych przemawiających za utrzymaniem stóp na poziomie co najmniej obecnym przez dłuższy okres.

