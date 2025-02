PILNE: Raport ADP z USA zdecydowanie powyżej prognoz 🗽Dolar zyskuje

Raport US ADP (stycze艅): 183 tys. vs 150 tys. prognoz i 122 tys. poprzednio (zrewidowane do 176 tys.)

Dane wskazuj膮 na wci膮偶 bardzo mocne nastroje w艣r贸d prywatnych, ameryka艅skich przedsi臋biorstw, na podstawie kt贸rych tworzony jest raport ADP; styczniowy odczyt okaza艂 si臋 o niemal 50% wy偶szy, ni偶 wst臋pny odczyt w grudniu; ten jednak zosta艂 podniesiony po rewizji a偶 do 176 tys. miejsc pracy. Indeksy w USA w pierwszej reakcji spad艂y, obawiaj膮c si臋, 偶e silny rynek pracy zniech臋ci Fed do jakichkolwiek obni偶ek st贸p w tym roku; zyska艂 dolar.

聽

Source: xStation5

聽

殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.