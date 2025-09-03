PILNE: RPP nie zaskakuje; stopy procentowe spadają o 25 punktów bazowych ❗

Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła i na wrześniowym posiedzeniu zdecydowała się na kolejną obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych, sprowadzając główną stopę procentową do poziomu 4.75%. To trzecia redukcja stóp procentowych w tym roku, a łączna skala łagodzenia polityki pieniężnej począwszy od majowego posiedzenia wynosi już 100 punktów bazowych.
Inwestorzy czekają teraz na komunikat Rady po posiedzeniu (dzisiaj 16:00) oraz jutrzejszą konferencję z udziałem Prezesa Adama Glapińskiego, który uargumentuje, dlaczego RPP podjęła taką, a nie inną decyzję w sprawie stóp procentowych (godzina 15:00).
Rentowności obligacji spadają a wraz z nimi po dzisiejszej decyzji RPP same stopy procentowe.
Para USDPLN nieznacznie traci po opublikowaniu decyzji RPP i utrzymuje się poniżej 50-dniowej EMA.
