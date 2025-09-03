US OPEN: Wall Street łapie oddech

Wtorkowa sesja nie należała do udanych dla kupujących. Wyprzedaż obligacji na fali rosnących zmartwień inwestorów, pociągnęły za sobą rynki akcyjne na całym świecie. Kontrakty na S&P500 momentami traciło ponad 1,5%. Dzisiejsza sesja rozpoczyna się korektą tego nerwowego spadku. S&P500 rośnie o 0,3% a NASDAQ o 0,7%.
Rynkowi udało się odwrócić większość wczorajszych spadków, jednak sesja w Ameryce nadal zakończyła się spadkami. Główny indeks giełdy amerykańskiej stracił ok. 0,6%. Istotnymi czynnikami ryzyka były nasilające się obawy inwestorów o możliwość utrzymania dobrych wyników przy słabnącej gospodarce. Niektórzy obawiali się o zdrowie obecnego prezydenta i dyskontowali jego ustąpienie z urzędu. Czarę goryczy przelała nagła wyprzedaż na obligacjach G7, inwestorzy wydają się dyskontować długoterminowy wzrost ryzyka i inflacji.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Pozytywnego sentymentu na rynku dostarczają dziś spółki technologiczne, gołębie komentarze Christophera Wallera z FED oraz słabe dane z rynku pracy dające nadzieje na szybsze obniżki stóp.
Dane Makroekonomiczne:
Biuro statystyk zatrudnienia USA opublikował dziś oczekiwane dane dotyczące zatrudnienia.
Inwestorzy oczekiwali dalszego schłodzenia rynku pracy, jednak odczyty okazały się gorsze od oczekiwań.
Otwarte wakaty:
Opublikowane: 7181 tyś. (Oczekiwane: 7.382 tyś. Poprzednie: 7,437 tyś.)
W dalszej części dnia rynek będzie oczekiwał na przemówienie członka FOMC — Kashkari oraz na publikacje tz. Beżowej Księgi.
US500 (D1)
Źródło:Xstation
Na wykresie można obserwować relatywną siłę kupujących, którzy pomimo silnego i nagłego spadku, z łatwością obronili poziom wsparcia wokół FIBO 38,2. Cena szybko powróciła w okolice dolnego ograniczenia średnioterminowego trendu wzrostowego, jednak nie udało się jej wrócić do kanału wzrostowego. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na wykresie, prawdopodobnym scenariuszem jest przejście w konsolidacje ceny pomiędzy ostatnim szczytem a strefą oporu w okolicach 6360 dolarów. Z drugiej strony, silny i nagły spadek może być sygnałem zmiany sentymentu oraz zmiany trendu na spadkowy.
Wiadomości ze spółek:
Alphabet (GOOGC.US) / Apple (AAPL.US) — Akcje spółek technologicznych rosną ważnym wyroku sądu. Sąd w pozwie antymonopolowym zdecydował ze Google nie będzie zmuszone dzielić swojego biznesu na mniejsze spółki oraz zachowa możliwość promowania swojej wyszukiwarki jako domyślnej. W zamian spółka zobowiązana jest dzieleniem się danymi, które zbiera z konkurencją. Akcje Alphabet rosną o ponad 6% a Apple o 3%.
Kraft Heinz (KHC.US) — Spółka zajmująca się produkcją artykułów spożywczych odrabia cześć strat z poprzedniej sesji otrzymuje poprawiony rating od Morgan Stanley. Spółka rośnie o ponad 1%.
Zscaler (ZS.US) - Producent oprogramowania traci ponad 3% na otwarciu po zaprezentowaniu dobrych wyników za drugi kwartał 2025 roku. Wyniki pobiły oczekiwania inwestorów, spółka przedstawiła równie optymistyczne prognozy.
Dollar Tree (DLRT.US) — Detalista opublikował swoje wyniki. Spółce udało się pobić oczekiwania analityków. Wzrost EPS, przychodów oraz sprzedaży. Spółka zakomunikowała też prognozy solidnego wzrostu. Wyniki i prognozy nie zadowoliły jednak inwestorów. Akcje spadają o prawie 9%.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.