US OPEN: Wall Street łapie oddech

Wtorkowa sesja nie należała do udanych dla kupujących. Wyprzedaż obligacji na fali rosnących zmartwień inwestorów, pociągnęły za sobą rynki akcyjne na całym świecie. Kontrakty na S&P500 momentami traciło ponad 1,5%. Dzisiejsza sesja rozpoczyna się korektą tego nerwowego spadku. S&P500 rośnie o 0,3% a NASDAQ o 0,7%.

Rynkowi udało się odwrócić większość wczorajszych spadków, jednak sesja w Ameryce nadal zakończyła się spadkami. Główny indeks giełdy amerykańskiej stracił ok. 0,6%. Istotnymi czynnikami ryzyka były nasilające się obawy inwestorów o możliwość utrzymania dobrych wyników przy słabnącej gospodarce. Niektórzy obawiali się o zdrowie obecnego prezydenta i dyskontowali jego ustąpienie z urzędu. Czarę goryczy przelała nagła wyprzedaż na obligacjach G7, inwestorzy wydają się dyskontować długoterminowy wzrost ryzyka i inflacji.

Pozytywnego sentymentu na rynku dostarczają dziś spółki technologiczne, gołębie komentarze Christophera Wallera z FED oraz słabe dane z rynku pracy dające nadzieje na szybsze obniżki stóp.

Dane Makroekonomiczne:



Biuro statystyk zatrudnienia USA opublikował dziś oczekiwane dane dotyczące zatrudnienia.

Inwestorzy oczekiwali dalszego schłodzenia rynku pracy, jednak odczyty okazały się gorsze od oczekiwań.

Otwarte wakaty:

Opublikowane: 7181 tyś. (Oczekiwane: 7.382 tyś. Poprzednie: 7,437 tyś.)

W dalszej części dnia rynek będzie oczekiwał na przemówienie członka FOMC — Kashkari oraz na publikacje tz. Beżowej Księgi.

US500 (D1)

Źródło:Xstation

Na wykresie można obserwować relatywną siłę kupujących, którzy pomimo silnego i nagłego spadku, z łatwością obronili poziom wsparcia wokół FIBO 38,2. Cena szybko powróciła w okolice dolnego ograniczenia średnioterminowego trendu wzrostowego, jednak nie udało się jej wrócić do kanału wzrostowego. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na wykresie, prawdopodobnym scenariuszem jest przejście w konsolidacje ceny pomiędzy ostatnim szczytem a strefą oporu w okolicach 6360 dolarów. Z drugiej strony, silny i nagły spadek może być sygnałem zmiany sentymentu oraz zmiany trendu na spadkowy.



Wiadomości ze spółek:

Alphabet (GOOGC.US) / Apple (AAPL.US) — Akcje spółek technologicznych rosną ważnym wyroku sądu. Sąd w pozwie antymonopolowym zdecydował ze Google nie będzie zmuszone dzielić swojego biznesu na mniejsze spółki oraz zachowa możliwość promowania swojej wyszukiwarki jako domyślnej. W zamian spółka zobowiązana jest dzieleniem się danymi, które zbiera z konkurencją. Akcje Alphabet rosną o ponad 6% a Apple o 3%.

Kraft Heinz (KHC.US) — Spółka zajmująca się produkcją artykułów spożywczych odrabia cześć strat z poprzedniej sesji otrzymuje poprawiony rating od Morgan Stanley. Spółka rośnie o ponad 1%.

Zscaler (ZS.US) - Producent oprogramowania traci ponad 3% na otwarciu po zaprezentowaniu dobrych wyników za drugi kwartał 2025 roku. Wyniki pobiły oczekiwania inwestorów, spółka przedstawiła równie optymistyczne prognozy.

Dollar Tree (DLRT.US) — Detalista opublikował swoje wyniki. Spółce udało się pobić oczekiwania analityków. Wzrost EPS, przychodów oraz sprzedaży. Spółka zakomunikowała też prognozy solidnego wzrostu. Wyniki i prognozy nie zadowoliły jednak inwestorów. Akcje spadają o prawie 9%.

