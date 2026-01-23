PILNE: SILVER przebija 100 dolarów za uncję – przełomowy moment na rynkach surowców 🚨

Srebro (SILVER) właśnie przekroczyło psychologiczną barierę 100 dolarów za uncję, osiągając dotychczasowy rekord wszech czasów. Ten spektakularny wzrost ceny metalu – prawie 226% w stosunku roku do roku – stanowi fenomen rynkowy, który zasługuje na bliższą analizę, bowiem przyczyny tego ruchu sięgają znacznie głębiej niż zwykła spekulacja inwestorska.

Fundamenty stojące za galopującymi cenami srebra są solidne i wielowarstwowe. Przede wszystkim rynek boryka się z chronicznym deficytem podażowym – w 2024 roku popyt na srebro wyniósł 1,17 miliarda uncji, podczas gdy produkcja wydobywcza zaległa o 500 milionów uncji. Ta strukturalna niedobór nie ustępuje, a eksperci prognozują utrzymanie się niedoboru także w 2026 roku. Równocześnie popyt przemysłowy pozostaje ekstremalnie silny – srebro jest metalem o najwyższej przewodności elektrycznej i znalazło zastosowanie w trzech kluczowych sektorach przyszłości: ogniwa słoneczne, centra danych AI oraz pojazdy elektryczne. Co więcej, Stany Zjednoczone w 2025 roku umieściły srebro na liście minerałów krytycznych, nadając mu rangę zasobu strategicznego.

Niedobór srebra widoczny jest przede wszystkim na rynku chińskim. Powyżej wykres premii cenowej srebra dostępnego na giełdzie w Szanghaju vs tego dostępnego na rynkach zachodnich. Źródło: Bloomberg Financial Lp via ZeroHedge

Katalizatorami wzrostu cen są jednak przede wszystkim czynniki makroekonomiczne i geopolityczne. Osłabienie dolara amerykańskiego, malejące oczekiwania wobec stóp procentowych Federal Reserve oraz rosnące napięcia geopolityczne – w szczególności eskalacja celna Donalda Trumpa wobec krajów europejskich i groźba ceł na kraje, które nie sprzedadzą Grenlandii – napędzają głód inwestorów szukających aktywów bezpiecznych. Dodatkowo, niepewność dotycząca niezależności Fed oraz przyspieszające wysiłki demonetyazacji dolara wzmacniają pozycję srebra jako środka tezauryzacji na wzór złota.

Czy wzrost ten jest uzasadniony? Odpowiedź wydaje się być twierdząca, ale z zastrzeżeniami. Deficyt podażowy jest rzeczywisty i strukturalny– świadczą o tym znaczne premie na rynkach fizycznych oraz skoki stawek leasingu srebra, które wskazują na autentyczną rzadkość metalu. Jednakże technicznie srebro oddaliło się od średniej ruchomej 200-dniowej o 47%. W ogólnym rozrachunku pokazuje to, że dynamika wzrostu cen tego metalu z perpsketywy statystycznej jest ponadprzeciętnie duża, a to tworzy ryzyko występowania głębokich i nagłych korekt.dos

Co dalej? Wielu analityków uważa, że nawet jeśli ceny ostatecznie spadną z obecnych historycznych szczytów, to nie powrócą one do średnich z lat 2022–2025, kiedy srebro oscylowało pomiędzy 21-28 dolarów za uncję. Nowy pułap równowagi będzie znacznie wyższy, co tworzyłoby stały rebalans na rynku srebra spowodowany zarówno zmianami strukturalnymi (przyspieszająca transformacja energetyczna), jak i długotrwałą reorientacją portfeli inwestorów na rzecz realnych aktywów w obliczu słabnącego zaufania do walut jako dolar czy euro.

Historyczny moment na rynku SILVER. Instrument po raz pierwszy w historii przebija strefę 100 dolarów za uncję ❗Źródło: xStation