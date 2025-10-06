PILNE: Sprzedaż detaliczna w EU zgodne z oczekiwaniami

Najważniejsze wnioski Sprzedaż detaliczna w EU zgodna z prognozami

Niewielka korekta za poprzedni odczyt

Główne Dane: Sprzedaż detaliczna za sierpień (m/m): 0,1% (prognoza 0,1% ; poprzednio -0,4% )

(prognoza ; poprzednio ) Sprzedaż detaliczna za sierpień (r/r): 1% (poprzednio 2,1%) W sierpniu sprzedaż detaliczna w Unii Europejskiej wzrosła o 0,1% w ujęciu sezonowo skorygowanym względem poprzedniego miesiąca, co było zgodne z oczekiwaniami ekonomistów. To poprawa w stosunku do lipca, kiedy zanotowano spadek o 0,4%. W ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna wzrosła o 1%, co wskazuje na spowolnienie tempa wzrostu konsumpcji w krajach UE w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku. Po publikacji danych nastąpiło osłabienie euro względem dolara, co świadczy o negatywnej reakcji rynku na perspektywy konsumpcji w strefie euro. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.