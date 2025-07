PILNE: Tąpnięcie produkcyjnego wskaźnika Richmond FED w USA

Indeks porównawczy Fed z Richmond: Rzeczywisty -20 (Prognoza -2, Poprzedni -7, Skorygowany -8)

Wskaźnik produkcji zbiorczej spadł w lipcu do -20 z -8 w czerwcu, pozostając na poziomie ujemnym. Wszystkie trzy jego wskaźniki składowe spadły. Dostawy spadły do -18 z -5, nowe zamówienia spadły do -25 z -12, a zatrudnienie spadło do -16 z -6.

Wskaźnik czasu realizacji zamówień spadł w lipcu do 7, a wskaźnik portfela zamówień spadł z -18 do -30. Średnie tempo wzrostu cen płaconych i otrzymywanych nieznacznie spadło w lipcu. Firmy spodziewały się, że wzrost cen płaconych pozostanie praktycznie niezmieniony, a wzrost cen otrzymywanych wzrośnie w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Jest to najniższy odczyt od września 2024 roku.

Źródło: Richmond FED

Pomimo negatywnego zaskoczenia, indeks małych spółek Russell 2000 odbija się po wcześniejszych stratach po publikacji danych. Źródło: xStation5