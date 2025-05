PILNE: Trump sugeruje 80% cła na Chiny. US500 niezdecydowany co do kierunku

Donald Trump na platformie Truth napisał, że 80% cła na Chiny wydają się być właściwe, ale będzie to zależało od Scotta Besenta.

To pokazuje, że Stany Zjednoczone są otwarte do negocjacji i chcą najprawdopodobniej w weekend osiągnąć obustronne obniżenie ceł. Z drugiej strony rynek miał nadzieje na więcej i wskazywano na możliwe obniżenie stawek celnych do okolic 60%. Warto pamiętać, żę początkowa stawka ceł wzajemnych wynosiła 34%, choć jeszcze wcześniej dwukrotnie nałożono na Chiny po 10%.

US500 wydaje się być niezdecydowany. Pierwsza reakcja była pozytywna, ale następnie kontrakt ruszył do spadków: