PILNE: US100 odbija na otwarciu Wall Street po enigmatycznej wiadomości Trumpa 💡

Kontrakty oparte o ameryka艅skie indeksy zyskuj膮 na warto艣ci na kr贸tko po otwarciu sesji kasowej na Wall Street po tym jak Donald Trump opublikowa艂 wiadomo艣膰 w mediach spo艂eczno艣ciowych o tre艣ci "This is great time to buy". Inwestorzy potraktowali to jako mo偶liw膮 oznak臋 艂agodzenia presji wojny handlowej.聽

聽

殴r贸d艂o: Truth Social聽

聽

殴r贸d艂o: xStation聽