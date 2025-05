PILNE: US100 ogranicza wczesne zyski po aukcji obligacji USA

Rentowność amerykańskich obligacji skarbowych gwałtownie wzrosła po mało imponującej aukcji 20-letnich obligacji, co spowodowało wzrost rentowności 10-letnich o 10 punktów bazowych do 4,582%, a rentowności 30-letnich o 10,5 punktu bazowego do 5,073%. Słaby popyt na aukcji nasilił obawy dotyczące długu rządowego, co doprowadziło do powszechnej korekty cen aktywów ryzykownych.

Źródło: xStation