PILNE: US100 zyskuje po danych NFP

- Spory spadek zatrudnienia w październiku, w związku z zamknięciem prac rządu
- Dane dotyczące zatrudnienia w listopadzie lepsze od oczekiwań
- Stopa bezrobocia wyraźnie rośnie za listopad
- Sprzedaż detaliczna za październik gorzej od oczekiwań
- W pierwszej reakcji obserwujemy mocne wzrosty na EURUSD oraz ograniczenie spadków na indeksach
- Po publikacji danych kontrakty terminowe na stopę procentową Fed nieznacznie zwiększyły prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w styczniu do około 31% (w porównaniu z 22% wcześniej), podczas gdy rynki nadal wyceniają około 58 punktów bazowych złagodzenia polityki pieniężnej w 2026 r.
Listopad:
- Bezrobocie: 4,6% (prognoza: 4,4%)
- NFP: +64 tys. (prognoza: +50 tys.)
- Średnie wynagrodzenie godzinowe: rzeczywiste 3,5% r/r; poprzednie 3,8% r/r;
- Średnie wynagrodzenie godzinowe: rzeczywiste 0,1% m/m; prognoza 0,3% m/m; poprzednie 0,2% m/m;
Październik:
- sprzedaż detaliczna 0,0% M/M (prognoza: 0,1%; poprzednio: 0,1%)
- *Liczba zatrudnionych poza rolnictwem w USA spadła o 105 tys. w ujęciu miesięcznym; prognoza -25 tys.
Wrzesień:
- Wrześniowe dane dotyczące zatrudnienia poza rolnictwem w USA skorygowano z +119 tys. do +108 tys.
Listopadowy raport o zatrudnieniu pokazał kolejny miesiąc słabej dynamiki na rynku pracy, gdzie liczba miejsc pracy poza rolnictwem wzrosła tylko o 64 000, a bezrobocie utrzymało się na poziomie 4,6%, czyli prawie bez zmian w porównaniu z wrześniem. Wzrost zatrudnienia odnotowano w sektorze opieki zdrowotnej (+46 tys.), budownictwie (+28 tys.) i pomocy społecznej (+18 tys.), natomiast spadek nastąpił w sektorze transportu/magazynowania (-18 tys.) i administracji federalnej (-6 tys.); zatrudnienie w administracji federalnej spadło już znacznie w październiku (-162 tys.) z powodu odroczonych rezygnacji.
Dane dotyczące gospodarstw domowych za październik nie zostały zebrane z powodu zamknięcia administracji federalnej, ale dane dotyczące przedsiębiorstw potwierdzają znaczny spadek zatrudnienia w sektorze federalnym w październiku. Udział siły roboczej i wskaźnik zatrudnienia w stosunku do liczby ludności pozostały zasadniczo bez zmian, natomiast liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin z przyczyn ekonomicznych wzrosła od września o 909 tys. Wzrost płac był niewielki i wyniósł 0,1% m/m, a ogólne zatrudnienie nie uległo znaczącej zmianie netto od kwietnia, co podkreśla ochłodzenie, ale nadal stabilną sytuację na rynku pracy.
Sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych w październiku wykazała mieszane sygnały. Ogólna sprzedaż detaliczna pozostała na niezmienionym poziomie 0,0% w ujęciu miesięcznym, poniżej prognozy wynoszącej 0,1% i poniżej poprzedniego odczytu wynoszącego 0,2%, co wskazuje na ograniczony wzrost ogólnych wydatków konsumpcyjnych. Jednak sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów wzrosła o 0,4%, powyżej prognozy wynoszącej 0,2% i poprzedniego odczytu wynoszącego 0,3%, co sugeruje stabilną aktywność w innych sektorach. Jeszcze silniejszy wzrost odnotowano w sprzedaży detalicznej z wyłączeniem samochodów i benzyny, która wzrosła o 0,5%, powyżej prognozy na poziomie 0,4% i poprzedniego wyniku 0,1%, co pokazuje, że konsumenci nadal wydają pieniądze na towary i usługi codziennego użytku.
US100 zyskuje, a dolar traci na wartości po odczycie danych z USA, które wskazują na słabość gospodarki w USA. Bezrobocie rośnie, a dane za październik pokazują spory spadek zatrudnienia poza rolnictwem. Dane gołębie dla FED. US100 ogranicza spadki po odczycie.
