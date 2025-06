PILNE: W20 traci po wyborach; słabe dane PMI w tle🚨

Poniedzia艂ek na rynku polskich aktyw贸w zaczyna si臋 bardzo gwa艂townie. Wska藕nik PMI dla przemys艂u za maj schodzi na najni偶sze poziomy ostatnio obserwowane w 2024 roku. Szybszy spadek nowych zam贸wie艅 doprowadzi艂 do spadku produkcji, w wyniku czego producenci ograniczyli wolne moce przerobowe, redukuj膮c zatrudnienie, zakupy oraz zapasy. Co wi臋cej, tu偶 po rozpocz臋ciu sesji na GPW walory sp贸艂ek wchodz膮cych w sk艂ad indeksu WIG20 odnotowa艂y poka藕ne spadki, najprawdopodobniej w zwi膮zku z wynikiem wybor贸w prezydenckich. Indeks WIG-Banki traci obecnie blisko 5%. Cz臋艣膰 inwestor贸w mo偶e obawia膰 si臋, 偶e prezydentura Karola Nawrockiego mo偶e w przysz艂o艣ci sta膰 w sprzeczno艣ci z polityk膮 premiera Donalda Tuska i jego rz膮du, co zmniejszy szans臋, na udzielanie jednog艂o艣nych stanowisk w sprawie proponowanych ustaw.聽

殴r贸d艂o: Bloomberg Financial LP

Dane PMI: Polska - raport PMI za maj:

Wska藕nik PMI dla przemys艂u: Obecnie: 47,1; prognoza 50,30; poprzednio 50,20;

Dane PMI r贸wnie偶 dolewaj膮 oliwy do ognia, poniewa偶 s膮 to聽 najgorsze dane od 2024 roku. 殴r贸d艂o: XTB

Kontrakt W20 otwiera sesj臋 luk膮 spadkow膮 i testuje 200- okresow膮 wyk艂adnicz膮 艣redni膮 krocz膮c膮 na interwale H4. 殴r贸d艂o: xStation