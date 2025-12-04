PILNE: Wnioski o zasiłki dla bezrobotnych w USA poniżej oczekiwań. EURUSD pod presją!

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych:
Aktualny odczyt: 191 tys. (prognoza 220 tys.; poprzednio 216 tys.)
Najnowsze dane o tygodniowej liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA okazały się wyraźnie lepsze od poprzednich odczytów. Zgłoszono jedynie 191 tys. nowych wniosków, podczas gdy prognozy wskazywały na 220 tys. a wcześniejsze wartości wynosiły 216 tys.. Niższy niż prognozowany wynik wskazuje na utrzymującą się siłę amerykańskiego rynku pracy i ograniczone tempo zwolnień. Rynki odebrały te dane jako sygnał stabilności gospodarczej, co przełożyło się na umocnienie dolara. W efekcie USD zyskuje dziś do euro, a para EURUSD kieruje się w dół.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.