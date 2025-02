PILNE: Wolniejsze tempo wzrostu PKB w Polsce od oczekwiań

Wzrost PKB w 4Q (dane wstępne):

Wartość: 3,2%

Prognoza: 3,4%

Poprzednio: 2,7%

Wstępne szacunki GUS wskazują na to, że PKB w ostatnim kwartale zeszłego roku wzrosło o 3,2%. Odczyt ten pozostaje lekko poniżej wcześniejszych prognoz, które zakładały 3,4% wzrost w 4 kwartale i 2,9% w całym 2024 r.

Po publikacji danych widzimy lekkie osłabienie złotego w stosunku do euro. Para EURPLN pozostaje jednak dalej w korytarzu spadkowym, a wzrost po danych dalej pozostawia przestrzeń ok. 22 pipsów do górnego ograniczenia korytarza.

Źródło: xStation