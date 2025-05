PILNE: Wstępny odczyt PKB w USA wskazuje na niespodziewany spadek

PKB w USA w 1Q (wstępny odczyt):

Wartość: -0,3%

Prognoza: 0,3%

Poprzednio: 2,3%

Bazowy wskaźnik cen konsumpcyjnych PCE:

Wartość: 3,5%

Prognoza: 3,3%

Poprzednio: 2,5%

Wzrost PKB USA w IV kwartale został zrewidowany w dół do 2,4% w ujęciu rocznym z 2,8% w III kwartale, przy czym wydatki konsumpcyjne gwałtownie spowolniły do 1,8% z wcześniejszych 4,0%, a sprzedaż finalna z wyłączeniem zapasów spadła do -2,5% z 3,3%. Dane pokazują niepokojącą sytuację wewnętrzną, z osłabioną konsumpcją i dużym negatywnym wpływem handlu netto (-4,83%), podczas gdy zapasy miały pozytywny wkład (+2,25%), ponieważ firmy wcześniej importowały towary.

Odczyt danych w USA wskazuje zaskakujący spadek PKB w 1Q25 w ujęciu rocznym o -0,3%. Oznacza to niespodziewaną słabość amerykańskiej gospodarki. Jest to jednocześnie najniższy odczyt od 1Q22. Mocno negatywnym sygnałem jest także wyższy od oczekiwań wskaźnik wydatków konsumpcyjnych, który na poziomie bazowym wyniósł 3,5% (poprzednio: 2,5%), a całkowita jego wartość wyniosła 3,6%, wobec 2,3% poprzednio. Wyższa inflacja przy jednoczesnym spadku PKB stanowi niepokojący sygnał z perspektywy polityki monetarnej Fedu.

W pierwszej reakcji widzimy na rynkach umocnienie się dolara, a także mocne spadki na kontraktach na amerykańskie spółki.