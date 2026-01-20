PILNE🚨Wyprzedaż na niemiecki rynku akcji 📉 DE40 traci 1,5% i testuje ważne wsparcie

Kontrakt na niemiecki DAX (DE40) traci dziś ponad 1,5%, a sytuacja techniczna na wykresie wygląda na coraz trudniejszą dla byków. Indeks tąpnął już o blisko 1000 punktów względem historycznego szczytu.
- Kontrakt na DAX zbliża się do testu 50-sesyjnej, wykładniczej średniej kroczącej EMA50. Wskaźnik RSI cofnął się poniżej 47 punktów, a na MACD widzimy niedźwiedzie przecięcie średnich. Średnia wydaje się pełnić obecnie rolę istotnego wsparcia momentum i jeśli zostanie przełamana, droga do testu okolic 24000 punktów zostanie otwarta.
- Spadki obserwujemy dziś równolegle na pozostałych europejskich parkietach; we Francji i Wielkiej Brytanii. słabia się także sentyment wokół amerykańskich aktywów. Nad rynkiem ciąży niepewność związana z umową handlową USA - Europa.
- Od 1 lutego taryfy celne dla 8 krajów, wyznaczonych prze zTrumpa m.in. dla Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii prawdopodobnie wzrosną o 10 punktów procentowych, względem aktualnie obowiązujących 15%. Europa prawdopodobnie odpowie retorsjami, potencjalnie uderzającymi w interesy BigTech na Starym Kontynencie.
- Spadki obserwujemy dziś nawet w walorach koncernu obronnego Rhenimetall (RHM.DE), który początkowo zyskiwał pośrednio w wyniku eskalacji napięć Waszyngtonu z Brukselą i Londynem.
DE40 (interwał D1)
Źródło: xStation5
Podsumowanie dnia: Wzrosty na Wall Street, EURUSD i metalach 📈Bitcoin pod presją
Ropa nieznacznie traci po danych EIA 📌NATGAS cofa się mimo spadku zapasów
Srebro rośnie 3%, złoto zyskuje 1% 📈Metale wracają na szczyty
NATGAS rośnie w euforii o 11% 📈Akrtyczny mróz w USA wspiera rekordowy wzrost od 2022 roku
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.