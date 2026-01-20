czytaj więcej
12:20 · 20 stycznia 2026

PILNE🚨Wyprzedaż na niemiecki rynku akcji 📉 DE40 traci 1,5% i testuje ważne wsparcie

Kontrakt na niemiecki DAX (DE40) traci dziś ponad 1,5%, a sytuacja techniczna na wykresie wygląda na coraz trudniejszą dla byków. Indeks tąpnął już o blisko 1000 punktów względem historycznego szczytu.

  • Kontrakt na DAX zbliża się do testu 50-sesyjnej, wykładniczej średniej kroczącej EMA50. Wskaźnik RSI cofnął się poniżej 47 punktów, a na MACD widzimy niedźwiedzie przecięcie średnich. Średnia wydaje się pełnić obecnie rolę istotnego wsparcia momentum i jeśli zostanie przełamana, droga do testu okolic 24000 punktów zostanie otwarta.
  • Spadki obserwujemy dziś równolegle na pozostałych europejskich parkietach; we Francji i Wielkiej Brytanii. słabia się także sentyment wokół amerykańskich aktywów. Nad rynkiem ciąży niepewność związana z umową handlową USA - Europa.
  • Od 1 lutego taryfy celne dla 8 krajów, wyznaczonych prze zTrumpa m.in. dla Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii prawdopodobnie wzrosną o 10 punktów procentowych, względem aktualnie obowiązujących 15%. Europa prawdopodobnie odpowie retorsjami, potencjalnie uderzającymi w interesy BigTech na Starym Kontynencie.
  • Spadki obserwujemy dziś nawet w walorach koncernu obronnego Rhenimetall (RHM.DE), który początkowo zyskiwał pośrednio w wyniku eskalacji napięć Waszyngtonu z Brukselą i Londynem.

DE40 (interwał D1)

 

Źródło: xStation5

22 stycznia 2026, 19:53

