PILNE: Wzrost stopy bezrobocia w Polsce zgodny z oczekiwaniami

Stopa bezrobocia w Polsce (styczeń):

Wartość: 5,4%

Prognoza: 5,1%

Poprzednio: 5,1%

Stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 5,4%, co było zgodne z wcześniejszymi prognozami. Tym samym nie widzimy znacznych ruchów na rynku walutowym. Para USDPLN kontynuuje spadki, zbliżając się do poziomu 3,9472 zł. Przebicie wsparcia otworzyłoby drogę do potencjalnego spadku w okolicę najniższych wartości od 14.02.

Źródło: xStation