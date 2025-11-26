PILNE: Zamówienia na dobra trwałe zgodnie z oczekiwaniami! ↔️

14:30 - Zamówienia na dobra trwale w (Wrzesień): Zamówienia na dobra trwale (MoM): 0,5 (Oczekiwano*: 0,5%; Poprzednie: 2,9%)

(Oczekiwano*: 0,5%; Poprzednie: 2,9%) Zamówienia na dobra trwałe bez transportu (MoM): 0,6% (Oczekiwano*: 0,2%; Poprzednio: 0,5%)

Zamówienia na dobra trwale — Bazowe (MoM): 0,2% (Poprzednie: 0,3%)

Zamówienia na dobra trwałe bez przemysłu zbrojeniowego (MoM): 0,1% (Oczekiwano*: 1,9%; Poprzednie: 1,9%) *Konsensus: Bloomberg Finance LP Odczyty zamówień stabilizują się w ciągu ostatnich miesięcy w przedziale wzrostu/spadku o ok.3%. Wzrost zamówień okazał się zgodny z oczekiwaniami, jednak jest to wyraźny spadek wobec poprzednich 2 odczytów. Z danych cząstkowych można wskazać na zmniejszający się udział transportu/pojazdów oraz większy od oczekiwań udział wyposażenia wojskowego. W połączeniu ze spadkowym odczytem bezrobocia, rynek wycenia dane jako stabilne/prowzrostowe. Ogranicza to presje na FOMC by ciąć stopy w Grudniu co w pierwszej kolejności wspiera dolara. EURUSD (M1) Źródło: xStation5

