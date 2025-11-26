Poranna odprawa (26.11.2025)



Indeksy z regionu Azji i Pacyfiku notują wzrostową sesję. Indeksy z Chin zyskują między 0,15-0,40%, japoński JP225 zyskuje 1,10%, a singapurski SG20cash zyskuje 0,30%.

Najbardziej zyskującą walutą jest dolar nowozelandzki po decyzji RBNZ. Natoamist najbardziej tracącą jest jen japoński. USDJPY zyskuje 0,10% mimo spadku na dolarze, a NZDUSD zyskuje 1,15%.

RBNZ obniżył stopy o 25 pb do 2,25%, ale przekaz był jasno jastrzębi — bank zasygnalizował koniec cyklu luzowania. Stopa OCR ma pozostać blisko 2,25% do początku 2026 r. a następnie wzrosnąć do 2,65% do końca 2027 r. To praktycznie zamyka drzwi przed dalszym luzowaniem.

Prezes Hawkseby stwierdził, że ryzyka są „zrównoważone”, ścieżka OCR pozostaje płaska do 2026 r., a wszystkie opcje są na stole — co potwierdza, że wczorajsze cięcie o 25 pb było prawdopodobnie ostatnim w cyklu.

AUD rośnie po ponownym przyspieszeniu inflacji w Australii. Miesięczny CPI wzrósł w październiku o 3,8% r/r (vs 3,6% oczekiwane), najszybciej od 10 miesięcy i to czwarte z rzędu przyspieszenie od czerwca. Szansa na dalsze obniżki stóp RBA są obecnie znikome.

Wielu członków BOJ — Masu, Koeda, a nawet gołębi Noguchi — sygnalizuje, że czas podwyżki się zbliża, z możliwą decyzją już w grudniu lub styczniu.

Services PPI w Japonii wzrósł o 2,7% (wcześniej 3,0%), przy silnych presjach cenowych w sektorach pracochłonnych — hotelach i budownictwie — co wspiera narrację BOJ o inflacji płacowej.

PBOC ustawił fixing juana na najsilniejszym poziomie od 14 października 2024 r., wzmacniając kurs waluty.

Złoto odbija 0,54% do 4150 USD za uncję. Napięcia wokół Tajwanu nie ustają. Chiny oskarżyły Japonię i tajwańską DPP o „prowokacje” w Cieśninie Tajwańskiej, ostrzegając przed ingerencją zewnętrzną. Tajwan przygotowuje się na konflikt zbrojny w perspektywie do 2027 roku.

Przychody HP w Q4 wyniosły 14,64 mld USD (vs ~14,53 mld USD oczek.), EPS 0,93 USD (vs 0,92), jednak prognoza EPS na FY26: 2,90–3,20 USD była poniżej konsensusu. Firma planuje redukcję 4 000–6 000 etatów i oszczędności 1 mld USD do FY2028, przyspieszając pełną integrację AI i restrukturyzując globalną działalność.

Chiny wdrażają AI i automatyzację w fabrykach na masową skalę — w ubiegłym roku zainstalowano 295 000 robotów przemysłowych (9× więcej niż w USA), rozwijane są „ciemne fabryki”, zwiększana jest 24/7 produkcja automatyczna, a sztuczna inteligencja ma utrzymać konkurencyjność eksportową w obliczu ceł i niedoborów siły roboczej.

Trump poinformował, że nie ma już stałego terminu dla zawarcia porozumienia Rosja–Ukraina, choć negocjacje stanowią postęp.



