Kalendarz ekonomiczny: wnioski o zasiłek dla bezrobotnych oraz dobra trwałe 🔎

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny jest stosunkowo lekki. Jedynymi ważnymi raportami wartymi uwagi jest cotygodniowy raport o zasiłkach dla bezrobotnych oraz raport o zamówieniach na dobra trwałe za wrzesień. Jednak nadal są to opóźnione dane za wrzesień, także ich znaczenie jest już obecnie znikome.
Szczegółowy kalendarz dnia:
10:00, Polska - dane z rynku pracy za październik:
- Stopa bezrobocia: prognoza 5,6%; poprzednio 5,6%;
10:20, Niemcy - Przemówienie Mauderera z niemieckiego Buba
14:30, Stany Zjednoczone - zamówienia na dobra trwałe za wrzesień:
- Zamówienia środków trwałych: prognoza 0,5% m/m; poprzednio 2,9% m/m;
- Bazowe zamówienia środków trwałych: poprzednio 0,3% m/m;
- Dobra trwałego użytku, z wyłączeniem wydatków na transport: prognoza 0,2% m/m; poprzednio 0,3% m/m;
- Dobra trwałe z wyłączeniem obrony: prognoza 1,9% m/m; poprzednio 1,9% m/m;
14:30, Stany Zjednoczone - Zezwolenia na budowę za wrzesień:
- prognoza 1,340M; poprzednio 1,330M;
14:30, Stany Zjednoczone - wnioski dla bezrobotnych:
- Zadeklarowani wstępni bezrobotni: prognoza 226K; poprzednio 220K;
- Wnioski kontynuowane: poprzednio 1.974K;
- 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek: poprzednio 224,25K;
14:30, Stany Zjednoczone - bilans handlowy za wrzesień:
- Bilans handlowy towarów: prognoza -90,00B; poprzednio -85,50B;
16:00, Stany Zjednoczone - Sprzedaż nowych nieruchomości za wrzesień:
- prognoza 710K; poprzednio 800K;
16:30, Stany Zjednoczone - raport EIA:
- Zapasy ropy naftowej: prognoza -1,300M; poprzednio -3,426M;
- Przechowywanie gazu naturalnego: prognoza -5B; poprzednio -14B;
17:05, Strefa Euro - Przemówienie Lane’a z ECB
