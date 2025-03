PILNE: Zaskakująco niskie dane CPI z Polski; odczyt poniżej 5%

GUS podał, że inflacja w lutym 2025 roku w Polsce ostatecznie wyniosła 4,9% w ujęciu rocznym wobec oczekiwań na poziomie 5,3%. Co więcej, sam odczyt za styczeń został skorygowany do 4,9% wobec 5,3% wcześniej. Powoduje to, że ścieżka inflacji zawarta w prognozach NBP właśnie się zdeaktualizowała.

Źródło: NBP