PMI usługowy w strefie euro spada, ale pozostaje w strefie ekspansji

PMI usług strefy euro spada ostatecznie w sierpniu, ale pozostaje powyżej 50 punktów. Wstępny odczyt indeksu PMI dla usług w strefie euro w sierpniu został nieznacznie zrewidowany w dół z 53,3 do 52,9. Mimo to, wynik ten jest wciąż lepszy niż w lipcu (51,9). Warto jednak pamięać, że indeksy PMI dla przemysłu wypadły wyraźnie poniżej 50 punktów, co staje się trendem w ostatnich miesiącach w europejskiej gospodarce.

Wzrost aktywności gospodarczej we Francji, związany z odbywającymi się tam Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu, przyczynił się do poprawy ogólnego wyniku. Subindeks zatrudnienia spada poniżej 50 punktów, pierwszy raz od 2021 roku. Nie jest to duży spadek, gdyż odczyt wskazuje na 49,9, ale słabsze perspektywy zatrudnienia mogą być wytyczną dla EBC.

Kompozytowy indeks PMI dla strefy euro również uległ nieznacznej korekcie w dół, z 51,2 do 51,0. Niemniej jednak, pozostaje on powyżej poziomu 50, co oznacza wzrost aktywności gospodarczej. Warto jednak ponownie podkreślić słabość przemysłu w strefie euro, co może być czynnikiem przemawiającym za regularnymi obniżkami stóp procentowych.

EURUSD w zasadzie nie reguje na dane, ale dzisiaj obserwujemy próbę nieznacznego odbicia po ostatniej wyprzedaży na parze. Dzisiaj z perspektywy pary kluczowe będą dane JOLTS, natomiast w piątek NFP: