Podsumowanie dnia: Akcje i krypto kontynuują spadki w obawie o grudniową obniżkę stóp w USA (17.11.2025)

- Światowe indeksy kontyynują spadki, pomimo próby odbcia na początku sesji na Wall Street.
- Jen najsłabszą walutą G10 po negatywnym odczycie PKB.
- Bitcoin najniżej od kwietnia.
Pomimo próby odbicia na starcie, amerykańskie indeksy zmierzają do końca sesji na czerwono. Największe straty odnotowuje indeks małych spółek Russell 2000 (US2000: -0,8%), które pozostają najbardziej narażone na ryzyko wyższych stóp procentowych. US100, US500 i US30 tracą ok. 0,5%.
Największymi przegranymi dzisiejszej sesji na Wall Street są spółki technologiczne, obciążone zarówno obawami o wyceny w sektorach powiązanych z AI, jak i przez narastające napięcie przed wynikiami Nvidii (NVDA.US: -1,7%). Wśród spółek Mag 7, na zielono handluje jedynie Alphabet (GOOG.US: +3,5%) oraz Tesla (TSLA.US: 2%).
Berkshire Hathaway ujawnił udziały w Alphabet na kwotę 4,9 mld USD (17,85 mln akcji na dzień 30 września), co czyni spółkę dziesiątym co do wielkości udziałem w portfelu Berkshire.
W Europie również dominowały spadki. DE40 prawdopodobnie zamknie się najniżej od 2 miesięcy (-1,24% do 23 600), na czerwono również FRA40 (-0,5%), SPA35 (-1,15%), ITA40 (-0,5%) czy FTSE 100 (-0,25%).
Novo Nordisk (NOVOB.DK) ogłosiło obniżkę cen leków na otyłość Wegovy / Ozempic w USA do 349 USD za miesiąc terapii celem walki o udziały w rynku. Akcje zyskały 0,5%.
Rodzimy WIG20 zamknął się dzisiaj najniżej od blisko miesiąca (-1,14% do 2 956). Zyski odnotowały jedynie akcje Żabki (ZAB.PL: +0,43%) oraz CCC (CCC.PL: +0,58%), natomiast największe straty odnotowały wyprzedawane po wynikach walory PGE (PGE.PL: -5,2%).
Na rynku forex: indeks dolara odbija na fali obaw o grudniową obniżkę stóp procentowych w USA (USDIDX: +0,2%). Największe straty względem dolara odntowały waluty krajów wschodząchcyh (m.in. USDISL: +0,8%, USDBRL, USDPLN: +0,5%). Najsłabszą walutą jest z kolei jen japoński, który przedłuża serię start po negatywnym odczycie PKB w Japonii (USDJPY: +0,4%). EURUSD traci 0,25%, schodząc delikatnie poniżej 1,16 (aktualnie: 1,159).
Kontrakty na soję odbijają 2,75%, wznosząc się powyżej kluczowego oporu w reakcji na możliwy powrót zakupów amerykańskiej soi przez Chiny oraz wskazujący na mniejsze zbiory raport USDA.
Pogłębia się wyprzedaż na kryptowaltuach. Bitcoin traci 1,4% do 92 920 USD, schodząc najniżej od kwietnia, natomiast Ethereum osuwa się 1,5% do 3050 USD.
Złoto traci trzeci dzień z rzędu (-0,4% do 4066 USD), natomiast srebro zyskuje 0,2% do 50,80 USD.
